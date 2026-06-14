افشای جزئیات جدید از توافق ایران و آمریکا: خاتمه جنگ و تعهد آمریکا از جانب اسرائیل

مهدی محمدی، مشاور راهبردی تیم مذاکرهکننده ایران، با انتشار فایل صوتی جزئیات بندهای توافق احتمالی با آمریکا را تشریح کرد. بر اساس این فایل، توافق ۱۴ بندی شامل خاتمه فوری جنگ، تعهد آمریکا از جانب اسرائیل، احترام به حاکمیت طرفین و رفع محاصره دریایی از لحظه امضاست.
به گزارش منابع مطلع، مهدی محمدی، مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکرهکننده ایران ، با انتشار یک فایل صوتی به تشریح جزئیات توافق احتمالی میان ایران و آمریکا پرداخته است.
وی در این فایل صوتی که به تازگی منتشر شده، ابعاد مختلف مذاکرات و مفاد مورد بحث را برای نخستین بار به صورت شفاف تشریح کرده است. محمدی در ابتدای صحبتهای خود اعلام کرد که هنوز متن نهایی توافق وجود ندارد و نقاط اختلاف کلیدی همچنان پابرجاست، اما با توجه به محدودیتها و ملاحظات موجود، توضیحاتی را درباره کلیات توافق ارائه میدهد.
وی همچنین به انتقادهای مطرح شده از سوی برخی تحلیلگران و رسانهها اشاره کرد و گفت متنی که در دست منتقدان قرار دارد، قدیمی و نادرست است و جزئیات نهایی متفاوت خواهد بود. مشاور راهبردی تیم مذاکرهکننده تأکید کرد که توضیحات وی با رعایت تمامی ظرایف و بدون هیچگونه اغراق یا بزرگنمایی ارائه میشود و هدف آن شفافسازی فضای رسانهای و پاسخ به ابهامات موجود است.
به گفته محمدی، متن مورد توافق شامل ۱۴ بند است که بند اول آن مهمترین بخش محسوب میشود. بر اساس این بند، طرفین متعهد میشوند که جنگ فعلی در همه جبههها از جمله ایران و لبنان بلافاصله و از لحظه امضای توافق متوقف شود. وی تصریح کرد که این تعهد شامل عدم شروع هرگونه عملیات نظامی جدید توسط طرف مقابل نیز میشود و آمریکا نه تنها از جانب خود، بلکه از جانب رژیم اسرائیل نیز چنین تعهدی را ارائه میدهد.
محمدی این موضوع را یک دستاورد فوقالعاده مهم برای ایران دانست و آن را نشانه شکست راهبردی طرف مقابل در جنگ توصیف کرد. وی افزود که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، آمریکا مجبور شده است از جانب رژیم اسرائیل تعهد رسمی بدهد و این امر ضربه بزرگی به راهبرد مشترک آمریکا و اسرائیل در منطقه وارد کرده است.
راهبردی که بر اساس آن، آمریکا توافق میکند اما اسرائیل خارج از توافق باقی میماند تا بتواند هر اقدامی را انجام دهد. اکنون با این توافق، آمریکا عملاً ضامن رفتار اسرائیل شده است و این تغییر مهم در معادلات منطقهای قابل توجه است. محمدی در ادامه به بندهای دوم و سوم توافق اشاره کرد که بر احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی دو طرف تأکید دارد.
وی این بندها را با توجه به اذعان آمریکا به حاکمیت ایران، نشانه دیگری از قدرت جمهوری اسلامی دانست. درباره زمانبندی اجرای توافق، محمدی اعلام کرد که مدت اجرا هنوز قطعی نشده و ممکن است ۳۰ یا ۶۰ روز باشد. وی بر این نکته تأکید کرد که رفع محاصره دریایی باید از لحظه امضای توافق آغاز شود و ظرف مدت تعیینشده به سطح پیش از محاصره بازگردد.
همچنین اشاره کرد که این موضوع ربطی به تنگه هرمز ندارد و آمریکاییها اصرار داشتند که این دو موضوع به یکدیگر گره بخورند، اما ایران نپذیرفت. مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکرهکننده در پایان خاطرنشان کرد که ابزارهای فشار ایران از جمله بستن تنگه هرمز، اقدام نظامی علیه اسرائیل و عدم ورود به مرحله دوم مذاکرات همچنان در اختیار است و در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات، ایران نیز به تعهدات خود عمل نخواهد کرد.
وی این موضع را یک بازدارندگی مؤثر در برابر هرگونه تخطی احتمالی آمریکا توصیف کرد
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