اسناد قضایی منتشر شده در رسانههای خارجی، جزئیات قرارداد جنجالی پیتسو موسیمانه، سرمربی سابق استقلال را فاش کرده است. این قرارداد که یکی از بالاترین دستمزدها در تاریخ فوتبال ایران را شامل میشد، شامل بندهای قابل توجهی درباره پاداشها و امکانات رفاهی بوده است.
جزئیات قرارداد سرمربی آفریقایی سابق تیم فوتبال استقلال ، پیتسو موسیمانه ، که با دستمزد ی نجومی و بندهای جنجالی هدایت آبیپوشان را بر عهده گرفته بود، در اسناد قضایی منتشر شده است. این افشاگری توسط رسانه انگلیسی زبان «snl۲۴» صورت گرفته و نشان میدهد که موسیمانه در زمان حضور خود در فوتبال ایران ، یکی از پردرآمدترین مربیان بوده است.
طبق این اسناد، رقم دستمزد سالانه این مربی آفریقایی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است که معادل تقریبی ۲۴ میلیون رند آفریقای جنوبی در سال و نزدیک به ۲ میلیون رند در ماه میشد. این مبلغ، نشاندهنده سرمایهگذاری قابل توجه باشگاه استقلال برای جذب و حفظ این مربی بود، اما متاسفانه این سرمایهگذاری به موفقیت مد نظر منجر نشد. فراتر از دستمزد پایه، قرارداد موسیمانه شامل بندهای مالی دیگری نیز بود. در دادگاه به مفادی اشاره شده که طبق آن، باشگاه استقلال علاوه بر دستمزد سالانه، مبلغ ۱۰۰ هزار دلار را در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴ به وی پرداخت کرده است. یکی از نکات قابل توجه و بحثبرانگیز این قرارداد، واگذاری مسئولیت پرداخت دستمزد اعضای کادر فنی به خود موسیمانه بود. طبق مفاد قرارداد، باشگاه استقلال تعهدی در قبال هزینههای دستیاران او نداشته و این مربی آفریقایی موظف بوده چهار دستیار خود را به ایران بیاورد و تمامی هزینههای مربوط به آنها را شخصاً تقبل کند. این بند، بار مالی قابل توجهی را بر دوش موسیمانه قرار میداد و نحوه مدیریت منابع مالی او را نیز تحت تاثیر قرار میداد. مدت زمان اعتبار قرارداد موسیمانه نیز تا پایان فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ یا آخرین بازی استقلال در رقابتهای لیگ برتر، جام حذفی یا لیگ نخبگان آسیا تعیین شده بود. نکته مهم این بود که در صورت طولانی شدن فصل، مبلغ اضافهای به دستمزد او تعلق نمیگرفت، که این مسئله نشاندهنده تلاش باشگاه برای کنترل هزینهها در شرایط خاص بود. بخش دیگری از این قرارداد به پاداشهای تشویقی و قابل توجهی اشاره دارد که در صورت کسب موفقیتهای تیمی به موسیمانه و کادر فنی او تعلق میگرفت. بر اساس این بند، در صورت دستیابی به عناوین مختلف، تا ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پاداش قابل دریافت بود. این پاداشها شامل قهرمانی در لیگ برتر (۵ درصد)، قهرمانی در جام حذفی (۵ درصد)، قرار گرفتن در بین چهار تیم برتر لیگ نخبگان آسیا (۵ درصد) و همچنین کسب پنج پیروزی در دیدارهای رفت و برگشت مقابل تیم رقیب سنتی، پرسپولیس (۵ درصد) بود. علاوه بر این، یک درصد از مبلغ قرارداد نیز به عنوان پاداش برای پیروزی در دیدارهای رفت و برگشت برابر تیمهای سپاهان و تراکتور در نظر گرفته شده بود. این ساختار پاداش، نشاندهنده تمرکز بر اهداف مشخص و انگیزه دادن به کادر فنی برای کسب بهترین نتایج در رقابتهای مختلف بود. امکانات رفاهی پیشبینی شده در قرارداد موسیمانه نیز حاکی از توجه ویژه به شرایط زندگی و رفاه او و کادر فنیاش بود. او از سه بلیت رفت و برگشت بیزینس کلاس در سال برای سفرهای بین ایران و آفریقای جنوبی بهرهمند بوده است. همچنین، یک واحد آپارتمان لوکس مبله با امکاناتی نظیر استخر و همچنین خودرو با راننده برای استفاده شخصی او در نظر گرفته شده بود. برای اعضای کادر فنی نیز امکانات رفاهی مناسبی پیشبینی شده بود، از جمله دو بلیت رفت و برگشت اکونومی به مقاصدی مانند استانبول، دوحه یا دبی و همچنین بلیت بیزینس کلاس برای سفر به آفریقای جنوبی. علاوه بر این، برای آنها نیز آپارتمانهای مستقل مبله، دو خودرو و دو راننده در نظر گرفته شده بود. این تسهیلات، نشاندهنده تلاش باشگاه برای فراهم کردن محیطی مطلوب و حرفهای برای مربیان خارجی است، اگرچه در نهایت نتایج مطلوب حاصل نشد و این قرارداد جنجالی با انتقادات فراوانی روبرو شد
