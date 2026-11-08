افشاگری هکرها درباره تلفات مرگبار روسیه در جنگ اوکراین

گروه‌های هکری با سرقت داده‌های روس‌استات، آمار تلفات روسیه در اوکراین را به ۳۹۳ تا ۴۵۰ هزار کشته رساندند و جزئیات این دسترسی غیرقانونی را منتشر کردند.

دو گروه هکری با نام‌های کیبرپارتیزان بی‌وای و سایلنت کرو ادعا کرده‌اند که به سامانه‌های آماری روس‌استات دسترسی پیدا کرده‌اند. این گروه‌ها بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، تعداد کشته‌شدگان روسیه در جنگ اوکراین را بین ۳۹۳ هزار تا ۴۵۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند. این ادعاها پس از افشای سرقت حدود ۲۳ ترابایت اطلاعات از جمله اسناد داخلی و داده‌های جمعیتی توسط این گروه‌ها مطرح شده است.

جزئیات دسترسی و حجم داده‌های سرقت‌شده

گروه‌های کیبرپارتیزان بی‌وای و سایلنت کرو اعلام کردند که سامانه خدمت فدرال آمار دولتی روسیه یا همان روس‌استات را در ابعادی گسترده هک کرده‌اند. آن‌ها توانسته‌اند حدود ۲۳ ترابایت اطلاعات شامل اسناد داخلی، داده‌های آماری جمعیتی و اقتصادی را سرقت کنند. این اطلاعات به هکرها امکان داده است تا برآورد خود را از تعداد کشته‌شدگان از آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ میلادی ارائه دهند.

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بر اساس برآورد گروه کیبرپارتیزان بی‌وای، تا روز ۲۷ اوت ۲۰۲۶ میلادی در این جنگ دست‌کم ۳۹۳ هزار و ۸۸۱ شهروند روسیه کشته شده‌اند. گروه سایلنت کرو رقم بالاتری یعنی ۴۵۰ هزار و ۱۰۰ کشته را ارائه می‌کند. این ارقام نشان‌دهنده اختلاف در روش‌های محاسباتی و طبقه‌بندی داده‌های جمعیتی بین این دو گروه هکری است.

تفاوت در روش‌های محاسباتی و دسته‌بندی تلفات

گروه کیبرپارتیزان بی‌وای فقط مرگ‌هایی را در نظر گرفته است که در اسناد رسمی علت آن‌ها اقدامات جنگی یا پیامدهای مستقیم جنگ ذکر شده است. در مقابل، گروه سایلنت کرو افزون بر کشته‌شدگان در نبرد، دسته‌های دیگری از مرگ‌ها را نیز وارد محاسبات کرده است. این گروه مرگ‌هایی را شامل می‌شود که در اسناد با برچسب اقدام تروریستی ثبت شده‌اند.

علاوه بر این، گروه سایلنت کرو تلفات غیررزمی نظامیان را نیز در نظر گرفته است. آن‌ها همچنین مرگ افرادی را که در روسیه ثبت‌احوال شده‌اند اما در سرزمین‌های اشغال‌شده یا در خود اوکراین جان باخته‌اند و علت دقیق مرگ آن‌ها مشخص نبوده، نیز جزو آمار خود قرار داده‌اند. این تفاوت در رویکرد منجر به ایجاد فاصله معناداری در برآوردهای نهایی شده است.

مقایسه با داده‌های مستقل و چالش‌های آماری

رسانه‌های مدوزا و مدیازونا که بر پایه تحلیل داده‌های ثبت پرونده‌های ارث تنظیم شده بودند، تعداد نظامیان روس کشته‌شده تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی را حدود ۳۵۰ هزار نفر برآورد کرده بودند. این در حالی است که بخش روسی بی‌بی‌سی نیوز و وب‌سایت مدیازونا حدود ۲۸۶ هزار نام را در فهرست سربازان کشته‌شده ثبت کرده‌اند. با این حال، این فهرست به‌ویژه در مورد ماه‌های اخیر جنگ آشکارا ناقص است.

برآوردهای گروه‌های هکری با داده‌های منتشرشده در پژوهش‌های مستقل پیشین همخوانی دارد. این همخوانی اگرچه دقت تک‌تک ارقام اعلام‌شده را تایید نمی‌کند، اما نشان‌دهنده صحت کلی روند افزایش تلفات است. روس‌استات از سال ۲۰۲۴ میلادی انتشار داده‌های سالانه درباره علت‌های مرگ را متوقف کرده است. این اقدام ارزیابی مستقل پیامدهای جمعیتی جنگ را به‌طور جدی دشوار ساخته است.

واکنش رسانه‌ها و اهمیت داده‌های فاش‌شده

مدوزا و مدیازونا اعلام کرده‌اند که به داده‌های منتشرشده توسط هکرها دست یافته و روند بررسی آن‌ها را آغاز کرده‌اند. روزنامه‌نگاران قصد دارند نه فقط صحت این داده‌ها، بلکه میزان کامل بودن اطلاعات موجود در آن‌ها را نیز روشن کنند. آن‌ها باید به طور خاص احتمال تحریف عمدی داده‌ها را بررسی کنند. علت‌های مرگی که در اسناد پزشکی ثبت می‌شود، همیشه بازتاب‌دهنده شرایط واقعی جان باختن فرد نیست.

باید توجه داشت که پایگاه‌های داخلی روس‌استات اطلاعات به‌روز درباره افراد مفقودالاثر را در خود ندارند. این افراد ممکن است تنها پس از گذشت مدت طولانی به‌عنوان کشته‌شده ثبت شوند. بنابراین حتی داده‌های نهاد رسمی آمار نیز به‌طور خودکار امکان دست‌یابی به رقم نهایی تلفات نظامی روسیه را فراهم نمی‌کند. اگر صحت و جامعیت این افشاگری تایید شود، داده‌های به‌دست‌آمده می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین منابع اطلاعات درباره پیامدهای جمعیتی جنگ برای روسیه تبدیل شود.