افشای همکاری منافقین با موساد و افول توان عملیاتی آنان

در سیوهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، کارشناس مسائل غرب آسیا به افشای همکاری این گروه با موساد و بررسی نقش آنان در حوادث اخیر پرداخت. وی با اشاره به ناکامی منافقین در عملیاتهای وعدهدادهشده، از افول توان عملیاتی این گروه خبر داد و به بررسی پیامدهای جنگ ۱۲ روزه و تغییر رویکرد آلبانی پرداخت.
به گزارش مشرق، سیوهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ( منافقین ) و بررسی ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در این جلسه، مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل غرب آسیا، به افشاگری درباره همکاری منافقین با موساد پرداخت و نقش منافقین در حوادث اخیر را مورد بررسی قرار داد.
سیمیاری با اشاره به وقایع اخیر، بیان داشت: «صبح ۲۳ خرداد، ساعاتی پس از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به ایران، جلسهای آنلاین میان برخی اعضای منافقین در پاریس و موساد برگزار شد. در این نشست، از منافقین خواسته شد تحلیل خود درباره حملات و ترورهای تهران را ارائه دهند. آنان اعلام کردند که ترور و تخریب ساختمانها برای براندازی در ایران کافی نیست و باید بمبگذاری در خیابانها صورت گیرد.» وی در ادامه افزود: «روز ۲۵ خرداد، عناصر رژیم صهیونیستی با مشورت منافقین، بمبی را در تجریش منفجر کردند که به شهادت تعدادی از مردم عادی از جمله هوشنگ ناصرپور، راننده تاکسی ۷۰ ساله، انجامید. او دو فرزند خردسال داشت. این اتفاق یادآور اقدامات مسلحانه منافقین در دهه ۶۰ است.» سیمیاری همچنین به تغییر رویکرد دولت آلبانی پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: «پس از آغاز این جنگ، دولت آلبانی با درک تهدیدات، دستور بازگشایی ۶۰۰ هزار پناهگاه زیرزمینی و کوهستانی را صادر کرد. رسانههای آلبانی نیز اسناد این اقدام را منتشر کردند.» او با استناد به مصاحبه آرتان خوجه، کارشناس امنیتی آلبانی با یورونیوز، توضیح داد: «خوجه اعلام کرده است که در آلبانی گروهی اپوزیسیون مسلح (منافقین) مستقر است که آموزشهای خرابکارانه خود را از دوران حضور در اردوگاه اشرف در عراق گرفته و اکنون تحت آموزش اسرائیل برای حمله به نخبگان و اماکن غیرنظامی فعالیت میکند.» سیمیاری اضافه کرد: «به گفته خوجه، این گروهک حتی به آموزش ساخت سلاحهای جنگ سایبری پرداخته و با فرانسه، آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری دارد. در مقابل، قدرت اطلاعاتی ایران بازدارنده است و همین باعث شده آلبانی احساس کند در معرض تهدید موشکی قرار دارد.» این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مفهوم «موازنه تهدید» گفت: «آلبانی در آن مقطع دریافت که موشکهای ایرانی که میتوانند به اسرائیل برسند، قادرند کمپ اشرف ۳ را نیز هدف قرار دهند. این هراس موجب شد که دولت آلبانی ارتباطات مخابراتی این کمپ را قطع کند و به منافقین هشدار دهد که هزینه حضورشان را نمیپردازد.» وی همچنین یادآور شد که فداکاریهای شهدای ایرانی، از جمله شهید تهرانی مقدم، هیمنه ایران را در برابر صهیونیستها به رخ جهانیان کشاند و پیامهای مکرر قدرتهای غربی برای توقف جنگ، نشاندهنده این موازنه بود. سیمیاری با اشاره به ناکامی منافقین در اجرای عملیاتهای وعدهدادهشده تصریح کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، موساد نیز به این نتیجه رسیده است که ظرفیت عملیاتی منافقین بسیار پایین است و اقدامات آنان محدود به آتش زدن بنرها یا تحریک افراد حاشیهای است. حتی برخی گروههای ضدانقلاب معتقدند منافقین بیش از توان واقعی خود تبلیغ میکنند.» وی نمونهای از این ناتوانی را پرونده بهروز احسانی عنوان کرد که به گفته او «تنها اقدامش ساخت یک سلاح دستساز برای ایجاد رعب در مدارس بوده است» و افزود: «پس از فتنه ۱۴۰۱ نیز تلاشهای امنیتی ایران مانع اجرای طرحهای انفجاری این گروه شد.» سیمیاری در پایان تأکید کرد: «جنگ ۱۲ روزه عملاً میخ نهایی بر تابوت منافقین بود. این گروه نه تنها در جذب نیرو و جوانان ناکام مانده بلکه حتی حامیان خارجی مانند موساد نیز از ظرفیت واقعی آنان ناامید شدهاند. اکنون منافقین به جریان منفور و منزوی بدل شدهاند که برای بقا به دنبال جلب حمایت سرویسهای دیگر هستند.
