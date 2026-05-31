افشای طرح بزرگ اسرائیل برای غزه توسط روزنامه هاآرتص

روزنامه هاآرتص فاش کرد اسرائیل طرحی جامع برای نوار غزه دارد که شامل تبدیل جمعیت به جامعهای از معلولان و بیخانمانها و در نهایت اخراج آنهاست.
روزنامه هاآرتص در مقالهای افشا کرد که اسرائیل طرحی بزرگ و مرحلهای برای نوار غزه دارد که تاکنون از دید جهان پنهان مانده است. گدعون لوی، نویسنده این مقاله، میگوید کسانی که تصور میکنند تلآویو برنامهای برای این منطقه ندارد کاملاً در اشتباه هستند.
به گزارش منابع خبری، این طرح پس از نسلکشی و ویرانی تقریباً کامل غزه، به طور پیوسته در حال اجرا است. مرحله بعدی این طرح شامل تبدیل کل جمعیت غزه به جامعهای از معلولان، زخمیها، بیماران، گرسنگان و بیخانمانها است که برای همیشه از معیشت خود محروم شدهاند.
هدف نهایی این است که غزه به یک ملت عرب پراکنده و بدون جامعه سازمانیافته، خدمات اساسی، نهادهای حیاتی و رهبری تبدیل شود تا نابودی کامل جامعه غزه رقم بخورد و اسرائیل بتواند به راحتی به مرحله بعدی حرکت کند. در بخش دیگری از این مقاله، نویسنده به اظهارات مقامات اسرائیلی اشاره میکند. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرده است که دستور او افزایش کنترل نوار غزه از 60 درصد به 70 درصد است.
یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که اسرائیل متعهد به جلوگیری از کنترل حماس بر غزه است و طرح مهاجرت داوطلبانه در زمان مناسب و به روش صحیح اجرا خواهد شد. این اظهارات نشان میدهد که ساکنان غزه به عنوان گلهای تلقی میشوند که میتوان به راحتی آنها را جابهجا کرد. هاآرتص همچنین به تبلیغات اسرائیل در مورد حضور و قدرت حماس اشاره کرده و آن را دروغی کامل میداند.
ادعای اینکه تمام غزه تحت کنترل حماس است و همه اعضای حماس تروریست هستند، نادرست است. هزاران معلم، پزشک، افسر پلیس و کارمندان دولتی که حقوق خود را از دولت حماس دریافت میکنند، تروریست نیستند. اسرائیل با برچسب تروریست زدن به آنها، توانسته هزاران نفر را به بهانه مبارزه با تروریسم به قتل برساند. این اقدامات جنایت جنگی محسوب میشود و هدف آن نابودی جامعه غزه و تسهیل اخراج فلسطینیان از این منطقه است.
روزنامهنگارانی که از حماس اعتبارنامه گرفتهاند نیز تروریست نیستند و کشتن آنها نیز جنایت است. اسرائیل با این سیاست دو هدف را دنبال میکند: مشروعیت بخشیدن به کشتار کورکورانه و پیشبرد طرح جامع اخراج فلسطینیان از غزه. در پایان، نویسنده تاکید میکند که بدون وجود معلمان، پزشکان، مددکاران اجتماعی و سایر نیروهای متخصص، جامعه غزه کارآمد نخواهد بود و اخراج ساکنان آن به چهار گوشه جهان آسانتر خواهد شد.
این گزارش نشان میدهد که اسرائیل برنامهای دقیق و حسابشده برای نابودی کامل غزه و آواره کردن فلسطینیان دارد و جامعه بینالملل باید برای جلوگیری از این فاجعه انسانی اقدام کند. این طرح که با سکوت کشورهای غربی همراه شده است، میتواند به یکی از بزرگترین فجایع قرن بیست و یکم تبدیل شود
