نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد روزانه ۲.۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت معادل انرژی در کشور تلف می‌شود.

فریدون اسعدی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اعلام گزارش تکان‌دهنده‌ای از وضعیت بهره‌وری انرژی در کشور، برآورد کرد که روزانه معادل ۲.۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام به صورت انرژی تلف می‌شود. این رقم عظیم نشان‌دهنده شکاف عمیق میان تولید و مصرف موثر انرژی در ایران است و هشداری جدی برای مدیریت منابع استراتژیک محسوب می‌شود.

نرخ اتلاف ۴۰ درصدی در زنجیره تامین

فریدون اسعدی در گفت‌وگو با روزنامه "جهان صنعت" تصریح کرد که در فاصله میان عرضه انرژی اولیه تا رسیدن به نقطه مصرف نهایی، حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد از انرژی کشور دچار اتلاف می‌شود. او این درصد را رقمی بسیار بزرگ و غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که این حجم از هدررفت، فشار مضاعفی بر منابع زیربنایی کشور وارد می‌کند. اسعدی اضافه کرد که اگرچه جزئیات دقیق فنی تمامی مراحل اتلاف را در همین جلسه ارائه نداد، اما ارقام موجود حاکی از یک بحران پنهان در شبکه توزیع انرژی است.

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تلفات ۸۸ میلیون متر مکعب گاز روزانه

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی، ایران روزانه ۸۸ میلیون متر مکعب تلفات گاز در مرحله تولید و انتقال دارد. این حجم از اتلاف که معادل روزانه حدود ۵۳۰ هزار بشکه نفت است، مستقیماً به ناکارآمدی زیرساخت‌های انتقال و فرآیندهای تولید متصل می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تولید گاز کشور، پیش از آنکه به شبکه توزیع شهرها یا صنایع برسد، در فرآیندهای اولیه هدر می‌رود.

راندمان پایین نیروگاه‌ها و مصرف سرسام‌آور

نیروگاه‌های برقی ایران با بهره‌گیری از راندمانی بسیار پایین، سالانه بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب گاز یا سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و گازوئیل مصرف می‌کنند. این حجم از مصرف که معادل روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت خام است، نشان‌دهنده هزینه سنگین تولید برق در کشور است. گزارش وزارت نیرو در ترازنامه انرژی سال ۱۴۰۰ نیز تأیید می‌کند که نیروگاه‌های بزرگ بیشترین دریافت‌کننده انرژی هستند و سالانه معادل ۵۸۹ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کنند. از این مقدار، حدود ۳۷۸ میلیون بشکه نفت خام یا معادل ۱ میلیون بشکه در روز، به عنوان اتلاف انرژی ثبت شده است.

۴۰ تراوات ساعت برق تلف شده در شبکه

طبق آمارهای رسمی وزارت نیرو، سالانه ۴۰ تراوات ساعت برق در شبکه فرسوده انتقال و توزیع کشور تلف می‌شود. این میزان اتلاف که معادل روزانه حدود ۶۵ هزار بشکه نفت خام است، نشان از فرسودگی شدید شبکه سراسری برق دارد. تجمیع این ارقام نشان می‌دهد که تنها در حوزه گاز و برق، روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام بدون آنکه به دست هیچ مصرف‌کننده‌ای برسد، تلف می‌شود. علاوه بر این، تلفات انرژی در بخش نفت و پالایشگاه‌ها نیز در ارقام بالایی قرار دارد که نیازمند بازنگری فوری در فرآیندهای پالایشی است.

سابقه ۵۰۰ میلیون بشکه هدررفت در دهه گذشته

این وضعیت نامطلوب ریشه در تصمیمات گذشته دارد، زیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ پیش‌تر میزان هدررفت انرژی را پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، سالانه معادل حدود ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام برآورد کرده بود. این رقم معادل روزانه حدود ۱.۳۷ میلیون بشکه نفت است که نشان می‌دهد مشکل در طول یک دهه حل نشده است. هدررفت انرژی ایران در بخش‌های مصرف‌کننده نهایی، به‌ویژه در حوزه صنعت، حمل و نقل و خانگی، نیز به دلیل راندمان پایین و عدم رعایت اصول بهینه‌سازی انرژی، همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.