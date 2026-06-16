افشای متن ۱۴ بندی یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

روزنامه العربیه متن ۱۴ بندی یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را منتشر کرده که شامل پایان فوری جنگ، آغاز مذاکرات ۶۰ روزه برای توافق نهایی، رفع محاصره دریایی، معافیت نفتی و بانکی فوری و تأمین ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی ایران است. بر اساس این سند، آمریکا متعهد میشود بلافاصله پس از امضای یادداشت، معافیتهایی برای صادرات نفت و خدمات بانکی و بیمهای ایران ایجاد کند و همه تحریمهای موجود را مطابق جدول زمانبندی توافق نهایی لغو نماید. همچنین دو طرف متعهد به احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، خودداری از مداخله در امور داخلی و حفظ وضعیت موجود در اجرای برنامه هستهای تا زمان توافق نهایی شدهاند. یک بند کلیدی دیگر رفع محاصره دریایی و بازگرداندن ترددهای کشتیهای تجاری به سطح پیش از جنگ طی ۳۰ روز و خروج نیروهای آمریکایی از مناطق اطراف ایران بعد از توافق نهایی است. طرح بازسازی اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلاری با مشارکت شرکتهای بینالمللی از آمریکا، خاورمیانه، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی نیز بخشی از توافق نهایی خواهد بود.
روزنامه عربیزبان العربیه اعلام کرد که دست به متن یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یافته است. بر اساس این متن ۱۴ بندیای که شامگاه سهشنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، دو طرف قول دادهاند که با امضای این یادداشت، فوراً جنگ را پایان دهند و برای دستیابی به توافق نهایی حداکثر طی ۶۰ روز مذاکره کنند.
پیشبینی بر این است که توافق نهایی شامل رفع محاصره دریایی، معافیتهای نفتی و بانکی زمانی پیش از نهایی شدن و همچنین تأمین مالی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران باشد. آمریکا طبق این متن متعهد میشود بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، معافیتهایی برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط از جمله بانکداری، بیمه و حملونقل فراهم کند. این معافیتها باید تا زمان لغو کامل تحریمهای نهایی ادامه یابند.
روزنامه والاستریت ژورنال نیز با استناد به منابع آگاه از بندهای مالی این سند نوشت که آمریکا پس از امضای آن، به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت و سوخت خود را بلافاصله آغاز کند و این بند برای ایجاد مشوق مالی زودهنگامی برای تهران طراحی شده است تا طرف ایرانی را بر پایان درگیری متقاعد کند. منابع تأکید کردهاند که این معافیت فوری از تحریمها برای فروش نفت، بلافاصله پس از امضای توافق نهمشنبه اجرایی میشود و خدمات ضروری بانکداری، حملونقل و بیمه را نیز در بر میگیرد.
یک مقام ارشد آمریکایی نیز در گفتوگو با والاستریت ژورنال توضیح داد که اگرچه ایران از معافیت فوری برای فروش نفت برخوردار خواهد شد، اما تداوم این معافیتها و我的手 متن کامل ارائه شده است. لطفاً توجه کنید که تمام محتوای خبر به صورت متن استówn done. Generic statements removed. Please return in specified JSON format
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