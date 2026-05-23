افسران بازنشسته موساد در مورد نحوه نفوذ و عمل پیجر علیه حزب الله اطلاعات منتشر کردند

صدای امریکا به نقل از ادعاهای افسر سابق موساد مدعی شد، ایران در آستانه کشف این عملیات قرار داشت و همین امر باعث شد تا مسئولین اسرائیلی مجبور شوند، زمان آن را به جلو بیاندازند. افسر موساد همچنین توضیح داد که موساد از واسطههای سادهلوح برای فروش این دستگاهها به حزبالله استفاده کرد و از نیاز حزبالله به رابطهای جدید پس از توقف تولید دستگاههای قدیمیتر سوءاستفاده کرد. همچنین افسر موساد ادعا کرد که این عملیات روحیه حزبالله را تحت تاثیر قرار داد، اگرچه برخی از رهبران نظامی ترجیح دادند آن را تا اکتبر به تعویق بیندازند.
این اطلاعات که در قالب کتابی تحت عنوان پیام سرنوشتساز توسط یکی افسران موساد با نام مستعار آدام فاین منتشر شده ادعا شده است که موساد مجبور شد برای جلوگیری از لو رفتن این عملیات دو ماه قبل از وقوع آن یکی از مسئولین حزبالله را ترور کند.
