افسر سابق پلیس نظامی رژیم بشار اسد بازداشت در زندان بدنام «صیدنایا» در سوریه

یکی از مقامات بدنام زندان «صیدنایا» در سوریه بازداشت شد: محمدعماد محرز، افسر سابق پلیس نظامی رژیم بشار اسد که به عنوان زندانبان در زندان بدنام «صیدنایا» کار میکرد، بازداشت شده است.
صیدنایا از مخوفترین زندانهای دوران خاندان اسد به حساب میآید که تعداد بسیار اندکی از زندانیان محبوس از آن جان سالم به در بردند. این زندان، به عنوان کشتارگاه انسان معروف شد و به انواع ابزارهای شکنجه، قتل و اعدام مجهز بود. براساس گزارش سازمانهای حقوق بشر بینالمللی، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و همزمان با موج اعتراضات مردم سوریه بر علیه رژیم بشار اسد، بیش از ۱۳ هزار نفر در این زندان اعدام شدند
