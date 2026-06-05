بحران ناشی از جنگ ایران به یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر در راهبردهای انرژی آسیا تبدیل شده است. گسترش جنگ و اختلال در صادرات انرژی از خلیج فارس، کشورهای آسیایی را به بازنگری در سیاست‌های انرژی واداشته است. بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی، دولت‌های آسیایی، بهویژه در جنوب شرق آسیا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، در حال افزایش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های برق و امنیت انرژی هستند تا وابستگی خود به منابع وارداتی را کاهش دهند.

بحران ناشی از جنگ ایران تنها خاورمیانه را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه به گفته کارشناسان به یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر در راهبردهای انرژی آسیا تبدیل شده است.

گسترش جنگ ایران و اختلال در صادرات انرژی از خلیج فارس، کشورهای آسیایی را به بازنگری در سیاست‌های انرژی واداشته است. بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی، دولت‌های آسیایی، بهویژه در جنوب شرق آسیا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، در حال افزایش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های برق و امنیت انرژی هستند تا وابستگی خود به منابع وارداتی را کاهش دهند





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