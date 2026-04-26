در ادامه موج اعدامها، دو نفر دیگر در ایران اعدام شدند. این اعدامها در حالی رخ میدهد که ایران در شرایطی شبیه جنگ به سر میبرد و دسترسی به اینترنت محدود شده است.
در ادامه موج نگرانکننده اعدام ها که در هفتههای اخیر همزمان با تنشهای منطقهای و جنگهای جاری در خاورمیانه آغاز شده است، خبرهای تکاندهندهای از اجرای احکام اعدام در ایران منتشر میشود.
خبرگزاریهای وابسته به قوه قضاییه، در روزهای شنبه و یکشنبه، به ترتیب از اعدام عرفان کیانی در اصفهان و عامر رامش در زاهدان خبر دادند. این اعدامها بخشی از یک روند رو به افزایش هستند که در آن تقریباً هر روز یک یا دو نفر در ایران، اغلب از میان معترضان و فعالان سیاسی، به اعدام محکوم و این حکم در مورد آنها اجرا میشود.
بهطور مشخص، خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، اتهامات وارد شده به عامر رامش، یک جوان ۱۹ ساله، را شامل عضویت در گروه جیشالعدل، بغی از طریق بمبگذاری و کمین علیه نیروهای نظامی، و ارتباط با جنبش دادخواهان بلوچ وابسته به عبدالغفار نقشبندی اعلام کرده است. این خبرگزاری مدعی شده که رامش در بازجوییها و دادگاه به این اتهامات اعتراف کرده است، اما رسانههای حقوق بشری گزارش دادهاند که این اعترافات تحت فشار و اجبار اخذ شدهاند.
پیش از اعدام، خانواده رامش تحت فشار قرار گرفته بودند تا برادرش را به تسلیم وادار کنند. در مورد عرفان کیانی نیز، اتهامات تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد آتشسوزی، حمله به مأموران و ایجاد رعب و وحشت در جریان تجمعات اعتراضی مطرح شده است. نکته قابل توجه این است که جزئیات دادگاه و روند رسیدگی به پرونده کیانی به طور کامل مبهم و غیرشفاف باقی مانده است.
این موج اعدامها در حالی رخ میدهد که ایران همچنان در شرایطی شبیه جنگ به سر میبرد، با وجود تمدید آتشبس موقت توسط آمریکا، هنوز هیچ توافق قطعی بین طرفین حاصل نشده است. در این شرایط، دسترسی به اینترنت بینالمللی محدود شده و تظاهرات حکومتی در شبها برگزار میشود، در حالی که هر صبح با خبر اعدام یک نفر دیگر آغاز میشود.
سازمان مجاهدین خلق نیز در واکنش به اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، اعلام کرده که در سالهای اخیر هیچ ارتباطی با او نداشته است. همچنین، احکام اعدام برای سه جوان معترض دیگر، احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری، تأیید و به اجرای احکام ارسال شده است. این اعدامها در پی تأکیدات رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژهای، مبنی بر لزوم رسیدگی سریع به پروندههای بازداشتشدگان، صورت میگیرد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داده که چهار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدهاند و احتمال محکومیت صدها نفر دیگر نیز وجود دارد. با توجه به این روند، ایران احتمالاً در حال حاضر بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت را در جهان دارد و سازمانهای حقوق بشری معتقدند که حکومت از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده میکند
