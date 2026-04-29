گزارشی از افزایش اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران، استفاده از نفتکش‌های فرسوده برای ذخیره‌سازی نفت، تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدات متقابل ایران و آمریکا.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۲۱ نفر و دستگیری ۴ هزار نفر از آغاز جنگ خبر داد. این آمار نشان‌دهنده تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران است.

همزمان، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با انتقاد از برخی کشورهای منطقه، آنها را به حمایت از تجاوز نظامی علیه ایران متهم کرد و بی‌طرفی آنها را زیر سوال برد. او مدعی شد این کشورها از نظر حقوقی بخشی از این اقدام محسوب می‌شوند و ایران در واکنش به این تجاوزات، پاسخ متناسب خواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است.

در حوزه اقتصادی، گزارش‌هایی از استفاده جمهوری اسلامی از نفتکش‌های فرسوده برای ذخیره‌سازی نفت منتشر شده است. شرکت ردیابی کشتی‌ها، تانکر ترکرز، گزارش داده که ایران از یک ابرنفتکش ۲۹ ساله که سال‌ها از رادارها ناپدید شده بود، در جزیره خارک استفاده می‌کند. این شرکت همچنین اعلام کرده که ایران از کشتی‌های قدیمی‌تر برای جایگزین کردن ظرفیت ذخیره‌سازی روبه‌اتمام نفت استفاده می‌کند. این اقدام نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی وارد بر ایران و تلاش برای دور زدن تحریم‌ها است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده از نفتکش‌های فرسوده می‌تواند خطرات زیست‌محیطی جدی به همراه داشته باشد. در همین راستا، آن‌ماری هُردِرن از بلومبرگ نیز گزارش داده که تهران برای حل مساله ذخیره کردن نفت، در حال استفاده از کشتی‌های فرسوده و از رده خارج خود است. همچنین، نگرانی‌ها در مورد سرنوشت ساسان آزادوار، کاراته‌کای ۲۱ ساله اهل اصفهان، افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار دارد. خانواده آزادوار برای ملاقات فراخوانده شده‌اند که این موضوع می‌تواند نشانه نزدیک بودن اجرای حکم باشد. این حکم از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. در عرصه بین‌المللی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرده که بخش عمده اورانیوم با غنای بالای ایران همچنان در مجتمع هسته‌ای اصفهان نگهداری می‌شود.

اسرائیل نیز در وضعیت «اضطراری طولانی‌مدت» قرار گرفته و تولید تسلیحات را برای دستیابی به خودکفایی بیشتر تسریع می‌کند. جمهوری اسلامی نیز در صورت ادامه توقیف کشتی‌های مرتبط با ایران از سوی آمریکا، تهدید به انجام «اقدام نظامی بی‌سابقه» کرده است. در داخل ایران نیز گزارش‌هایی از سوءاستفاده ماموران حکومتی از یک مجتمع تجاری در جریان انقلاب ملی در قرچک ورامین منتشر شده است.

در نهایت، ارتباطات دیپلماتیک پاکستان با جمهوری اسلامی و تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس و برقراری صلح ادامه دارد. آمریکا نیز شرکت‌های معتمد هشت بانک ایرانی را تحریم کرده و صفحه فارسی‌زبان وزارت خارجه اسرائیل با انتشار طرحی گرافیکی، رژیم جمهوری اسلامی را به ویرانی ایران متهم کرده است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران حقوق بشر اعدام تنش‌های منطقه‌ای نفتکش تحریم آژانس انرژی اتمی اسرائیل پاکستان قرچک ورامین

United States Latest News, United States Headlines