گزارش‌های اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد تهدید ضدجاسوسی اسرائیل به سطح بحرانی رسیده و فشارهای جدیدی بر همکاری‌های نظامی-اطلاعاتی دو کشور در عرصهٔ مذاکرات صلح با ایران وارد می‌کند.

گزارش‌های اطلاعاتی تازه‌ای که در ایالات متحده منتشر شده‌اند، نگرانی‌های شدیدی دربارهٔ فعالیت‌های جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به مذاکره‌کنندگان آمریکایی در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران ایجاد کرده‌اند.

این موضوع همزمان با افزایش سطح تهدید ضدجاسوسی اسرائیل نسبت به متحدانش به‌ویژه آمریکا مطرح می‌شود. بر پایهٔ اطلاعاتی که توسط آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) و چند دفتر اطلاعاتی نظامی دیگر گردآوری شده، سطح خطر از "بالا" به "بحرانی" ارتقا یافته و نشان می‌دهد تلاش‌های مداوم اسرائیل برای دسترسی به مواضع استراتژیک آمریکا در مذاکرات صلحی، مرزهای پذیرفتنی را پشت سر گذاشته است.

در این گزارش‌ها نام چند نفر کلیدی از سازندهای ارشد آمریکایی‌ها آمده است؛ از جمله استیو ویتکاف، نخستین مذاکره‌کنندهٔ دورهٔ ترامپ، البریج ای. کالبی از پنتاگون، و مایکل پی. دیمینوی چهارم که یکی از معاونان ارشد آن زمان هستند. این افراد به‌نظر می‌رسد هدف اصلی جمع‌آوری اطلاعات اسرائیل دربارهٔ تغییرات رویکردهای ترامپ در مذاکرات هسته‌ای بوده است.

در طی سال‌های اخیر، همکاری نظامی و اطلاعاتی میان نیروهای ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل به اوج خود رسیده است؛ افسران اسرائیلی به‌صورت مشترک با همتایان آمریکایی خود در مرکز فرماندهی مرکزی (سنتکام) کار می‌کنند و حجم عظیمی از اطلاعات تاکتیکی و عملیاتی را مبادله می‌نمایند. با این حال، مقامات ارشد ایالات متحده نگرانی خود را نسبت به نفوذ عمیق اسرائیل در این سازوکارها ابراز کرده‌اند.

به گزارش‌ها، نرم‌افزاری مخفیانه برای ردیابی تماس‌های تلفنی پرسنل دفاعی آمریکا در اسرائیل نصب شده بود که باعث تشدید شک و تردید دربارهٔ میزان دسترسی اسرائیل به داده‌های حساس شد. وزارت دفاع آمریکا در این زمینه بی‌بیان مانده و یک مقام ناشناس در کاخ سفید این گزارش‌ها را "غلط" خوانده؛ در حالی که سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن این ادعاها را به‌طور قاطع رد کرده و تأکید کرده که اسرائیل علیه مقامات یا نهادهای آمریکایی جاسوسی نمی‌کند.

اگرچه همکاری‌های مشترک بین دو نظامی نزدیک است، اما حضور ساختمان‌های دو لایه در مرکز هماهنگی غیرنظامی‑نظامی کیریات گات، که یک طبقه مختص آمریکا و طبقه‌ای دیگر برای اسرائیل دارد، نشان می‌دهد هر دو طرف سعی دارند حساس‌ترین اطلاعات خود را در چارچوب جداگانه‌ای محافظت کنند. این ساختار دوگانه، به ویژه در زمان اجرای آتش‌بس در غزه و تسهیل کمک‌های بشردوستانه، نقش کلیدی ایفا می‌کند.

در عین حال، تعدادی از مقامات نظامی آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کردند، اشاره کردند که آسیب‌پذیری‌هایی از این دست از جاسوسی برای اسرائیل پیش از این نیز وجود داشته و این مسأله از کنترل خارج شده است. به‌نظر می‌رسد که نگرانی‌های جاری دربارهٔ تهدید ضدجاسوسی اسرائیل، می‌تواند فشار بیشتری بر پنتاگون برای اعمال محدودیت‌های جدید بر اشتراک اطلاعات با افسران اسرائیلی وارد کند و روند ادغام برنامه‌ریزی نظامی بین سنتکام و اسرائیل را پیچیده‌سازد.

این تحولات، در عرصهٔ روابط استراتژیک بین دو متحد، به‌ویژه در زمینهٔ مقابله با تهدیدات ایران، نقش مهمی ایفا خواهد کرد





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