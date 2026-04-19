همزمان با نزدیک شدن به دور دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلامآباد، گزارشها حاکی از افزایش چشمگیر تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان است. ترکیب هیات مذاکرهکننده آمریکا با حضور جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه رئیسجمهوری، مورد بحث و تردید قرار گرفته است. دونالد ترامپ با لحنی قاطع، مذاکرات سهشنبه را آخرین فرصت جمهوری اسلامی خوانده و تهدید به نابودی زیرساختهای ایران کرده است. در همین حال، مقامات ایرانی نیز با موضعی تندروانه به این تهدیدات پاسخ دادهاند. بحران اینترنت در ایران همچنان ادامه دارد و حواشی دیگری از جمله آتشسوزی و اظهارات مقامات منطقهای نیز بر فضای تنشافزا افزوده است.
افزایش تدابیر امنیتی در اسلامآباد ؛ ترامپ : مذاکرات سهشنبه آخرین فرصت جمهوری اسلامی است همزمان با نزدیک شدن به دور دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلامآباد ، گزارشها حاکی از افزایش چشمگیر تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان است. یک مقام کاخ سفید در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره ترکیب هیات مذاکرهکننده آمریکا ، اعلام کرد که جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری ایالات متحده، همراه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه رئیسجمهوری، در این مذاکرات حضور خواهند داشت. در ساعات گذشته، اخبار ضد و نقیضی درباره حضور جیدی ونس در مذاکرات ی که به گفته رئیسجمهوری ایالات متحده قرار است سهشنبه و احتمالا چهارشنبه در اسلامآباد برگزار شود، منتشر شد.
دونالد ترامپ در گفتوگویی که عصر یکشنبه با فاکسنیوز داشت، تنها به نام کوشنر و ویتکاف اشاره کرد. پس از آن، رسانههای مختلف از جمله سیانان به نقل از مقامهای کاخ سفید و شبکه خبری اِیبیسی به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل، نوشتند که ونس نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت. سپس، جاناتان کارل، خبرنگار ارشد اِیبیسی در واشینگتن، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به نقل از دونالد ترامپ، حضور جیدی ونس در مذاکرات پیشِ رو در اسلامآباد را رد کرد. کارل نوشت: «رییسجمهور ترامپ همین الان به من گفت که ونس به اسلام آباد نخواهد رفت. او گفت مساله امنیتی است، سرویس مخفی نمیتواند این کار را با اطلاع ۲۴ ساعته انجام دهد. این فقط بهخاطر امنیت است. جیدی عالی است.» او بلافاصله در بهروزرسانی دیگری به نقل از یک مقام ارشد نوشت که ونس در راه اسلامآباد است و هدایت تیم مذاکرهکننده آمریکا را بر عهده دارد. این رفت و آمدها و تناقضات خبری، بر ابهامات پیرامون این مذاکرات افزوده است.
در همین حال، محمود نبویان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در پیامی در ایکس خطاب به دونالد ترامپ نوشت: «اگر تعرضی از سوی دشمن صورت بگیرد، منافع اقتصادی آمریکا و اسرائیل را نابود خواهیم کرد.» او افزود که «حصر دریایی» و پایان جنگ «فریب» است و دشمن به دنبال «عملیات نظامی مجدد» است و باید برای آن آماده بود. این اظهارات نشاندهنده موضع تندروانه برخی مقامات ایرانی در قبال مذاکرات احتمالی است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرد که با پایان جنگ علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای، قیمت انرژی کاهش مییابد. این سخنان در راستای اهداف اعلام شده آمریکا برای کاهش تنش و ثبات بازار انرژی جهانی عنوان شده است.
بر اساس اعلام نتبلاکس، نهاد ناظر بر اتصال جهانی اینترنت، قطعی اینترنت در ایران وارد پنجاه و یکمین روز خود شده است. این اختلالات گسترده در زیرساختهای ارتباطی، علاوه بر تاثیرات اجتماعی و اقتصادی، فضای اطلاعاتی را نیز تحت تاثیر قرار داده و دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات را محدود کرده است. در پی حوادث اخیر، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان اعلام کرد که دود غلیظ ناشی از سوختن مواد «یونولیت» در محل آتشسوزی، جای نگرانی ندارد. با این حال، تصاویر منتشرشده از محل حریق نشاندهنده ستونهای بلند دود به آسمان و دامنه گسترده آتشسوزی است که نگرانیهایی را در میان شهروندان و کارشناسان ایجاد کرده است.
با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اظهارات اخیر رئیسجمهوری آمریکا در پاسخ به پاپ درباره کشتار شهروندان در ایران به دست حکومت، دونالد ترامپ دوباره در حساب خود در شبکه تروثسوشال ویدیویی منتشر کرد که صحنههای اعتراض شهروندان ایران در انقلاب ملی علیه حکومت را نشان میدهد. این اقدام ترامپ، به عنوان بخشی از جنگ روانی و فشار بر حکومت ایران تلقی میشود. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که «پروازهای بینالمللی» از مبدا فرودگاه مشهد از روز دوشنبه ۳۱ فروردین از سر گرفته میشود. این تصمیم میتواند نشانهای از کاهش احتمالی تنشها در منطقه یا بازگشت به شرایط عادی در حوزه حمل و نقل هوایی باشد.
آوی دیختر، وزیر کشاورزی اسرائیل و رئیس پیشین شاباک، در سخنانی تاکید کرد که نبرد با ایران باید بخشی از سلسله جبهههای به هم پیوسته دیده شود که ایران کانون اصلی آن است. دیختر افزود: «هدف نهایی رفع تهدید هستهای است؛ ماموریتی که اسرائیل به تنهایی قادر به تکمیل آن نیست و به مشارکت ایالات متحده نیاز دارد.» این اظهارات، نشاندهنده نگرانی عمیق اسرائیل از برنامه هستهای ایران و تمایل این کشور به همکاری با آمریکا برای مقابله با آن است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید خبر داد که جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، به همراه استیو ویتکاف و جرد کوشنر برای گفتوگو با جمهوری اسلامی به پاکستان خواهند رفت. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی را به «نقض جدی آتشبس» متهم کرد. او در شبکه تروث سوشال نوشت: «اگر توافق نکنند، ایالات متحده تمام نیروگاهها و تمام پلهای ایران را نابود خواهد کرد و دیگر خبری از آدم ملایم نیست.» این شدیدترین لحن تهدیدآمیز ترامپ علیه ایران تاکنون محسوب میشود و نشاندهنده رویکرد تقابلی دولت او در قبال ایران است
