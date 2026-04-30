در حالی که اعتراضات در ایران ادامه دارد، اعدامهای اخیر و انتقادات تند دونالد ترامپ به سیاستهای ایران و کشورهای اروپایی، همراه با هشدار سفر به ایران، نشاندهنده افزایش تنشها در منطقه است.
در حالی که کنگره فیفا در ونکوور برگزار میشود، معترضان خواستار محرومیت تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی شدهاند، اما فیفا و آمریکا بر حضور این تیم تاکید دارند.
معترضان معتقدند تیم ملی نماینده مردم ایران نیست و به سپاه پاسداران منتسب است. همزمان، حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض ۲۱ ساله، در زندان دستگرد اصفهان اجرا شده و وضعیت ۲۱ معترض محکوم به اعدام در زندان قزلحصار وخیم گزارش شده است. ناصر بکرزاده، زندانی ۲۵ ساله در ارومیه، از تایید حکم سوم اعدام خود خبر داده است. همچنین، مقر حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل مورد حمله پهپادی قرار گرفته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، با تاکید بر اینکه ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد، اعلام کرد که ایالات متحده برای هرگونه اقدام نیازی به کمک دیگر کشورها ندارد. او از عملکرد برخی کشورهای اروپایی انتقاد کرد و گفت ایتالیا و اسپانیا کمکی به آمریکا نکردهاند. ترامپ همچنین به انتقاد از آلمان پرداخت و به مشکلات این کشور در زمینه مهاجرت، انرژی و اوکراین اشاره کرد.
او افزود که یکی از مقامات آلمانی از نحوه برخورد او با ایران انتقاد کرده، اما در پاسخ به این سوال که آیا ایران باید سلاح هستهای داشته باشد، پاسخ منفی داده است. ترامپ با تاکید بر اینکه اجازه داشتن سلاح هستهای برای ایران به ضرر جهان، آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه و اروپا است، گفت که ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کرده است.
او همچنین به کشته شدن یک کشتیگیر ایرانی و همتیمیهایش در جریان اعتراضات اشاره کرد و گفت که ایران در دو ماه گذشته ۴۲ هزار نفر را کشته است. ترامپ ادعا کرد که آمریکا ایران را در حال نابود کردن است و میتواند مستقیماً از وسط تهران پرواز کند بدون اینکه با شلیک مواجه شود.
در تحولات دیگر، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع کرده و از اتباع خود در این کشورها خواسته است که هرچه سریعتر آنها را ترک کنند. پیامی منتسب به مجتبی خامنهای نیز بر پیروزی در سایه مقاومت و راهبرد ایران قوی و تحقق نظم جدید منطقه و جهان تاکید کرده و آیندهای بدون آمریکا را برای ملتها متصور شده است.
سنای آمریکا نیز تلاش دموکراتها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران را رد کرده است. در داخل ایران، یک طراح گرافیک از قطع اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت و درآمد خود گلایه کرده است. همچنین، رئیس قوه قضاییه ایران، غلامحسین محسنیاژهای، در واکنش به انتقادها به احکام اعدام، خواستار تسریع در صدور احکام بیشتر اعدام شده و با لحنی تند به منتقدان پاسخ داده است
ایران ترامپ اعدام جام جهانی سلاح هستهای امارات مجتبی خامنهای اعتراضات