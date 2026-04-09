پس از آتشبس، نیاز به خدمات سلامت روان بیش از پیش احساس میشود، اما هزینههای بالای رواندرمانی دسترسی به این خدمات را دشوار کرده است. تعرفههای بالا، کمبود خدمات و مشکلات دسترسی، چالشهایی را برای افراد نیازمند ایجاد کرده است.
در شرایطی که جنگ و درگیری به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، خبر آتشبس، هرچند بهعنوان یک توقف در میدان نبرد تلقی میشود، اما به هیچ وجه به معنای پایان فشارهای روانی نیست. جنگ ، حتی پس از توقف، تأثیرات عمیقی بر ذهن و روان افراد دارد. اضطراب ، ترس و خستگی مزمن ناشی از هفتهها تنش، همچنان باقی است. در این میان، نیاز به خدمات سلامت روان بیش از پیش احساس میشود و به یک ضرورت اجتماعی تبدیل میشود.
تجربیات جهانی نشان دادهاند که پس از بحرانهای نظامی و ناآرامیهای داخلی، مراجعه به روانشناسان و مشاوران بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد، که این مسئله شامل اختلالات اضطرابی، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) میشود. اما متاسفانه، بسیاری از افراد، حتی در اوج نیاز، یا به خدمات تخصصی دسترسی ندارند یا به دلیل هزینههای بالا از دریافت این خدمات صرفنظر میکنند. در ایران نیز، همزمان با فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، تعرفههای خدمات روانشناسی به یکی از موانع جدی برای دسترسی عمومی تبدیل شده است. مراجعه به روانشناس برای بخش قابلتوجهی از جامعه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است که به دلیل محدودیتهای مالی به تعویق میافتد یا کلاً کنار گذاشته میشود. هزینههای خدمات روانشناسی همیشه یک مانع اصلی برای دسترسی مردم به درمان بوده است و در سالهای اخیر با افزایش مداوم تعرفهها، این فشار بیش از پیش احساس میشود. براساس آخرین ابلاغیه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور برای سال ۱۴۰۵، تعرفهها به صورت کشوری و برای جلسات ۴۵ دقیقهای تعیین شدهاند که بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه حرفهای و نوع مرکز ارائهدهنده، متفاوت است. اما تفاوت محسوسی بین تعرفه رسمی و آنچه در مراکز مشاوره خصوصی اعمال میشود، وجود دارد. بر اساس اعلام سازمان روانشناسی، جلسات مشاوره کارشناسان ارشد در مراکز دولتی ۲ میلیون و ۹۶۳ هزار ریال، در مراکز عمومی غیردولتی ۵ میلیون و ۴۹۴ هزار ریال، در مراکز خیریه و موقوفه ۷ میلیون و ۴۲ هزار ریال و در بخش خصوصی ۷ میلیون و ۶۴۵ هزار ریال هزینه دارد. این در حالی است که همین خدمات برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی در مراکز دولتی ۳ میلیون و ۵۸۲ هزار ریال، عمومی غیردولتی ۶ میلیون و ۶۳۲ هزار ریال، خیریه و موقوفه ۸ میلیون و ۶۹۶ هزار ریال و بخش خصوصی ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است. برای متخصصان با سابقه بالای ۱۵ سال، این تعرفهها حتی بالاتر میرود، به طوری که کارشناسان ارشد در بخش خصوصی تا ۸ میلیون و ۹۵۱ هزار ریال و دکتریها تا ۱۰ میلیون و ۸۰۶ هزار ریال دریافت خواهند کرد. در میان روایتهای پراکنده از فشارهای روانی پس از هفتهها تنش و تجربه زیسته جنگ، صدای مراجعانی شنیده میشود که بیش از هر زمان دیگری به خدمات روانشناسی نیاز دارند، اما با مانعی جدی به نام «هزینه» مواجه هستند؛ مانعی که گاهی آنها را وادار به انتخاب میان سلامت روان و سایر نیازهای ضروری زندگی میکند. مینا، دختر جوانی در مصاحبه با «شرق» از تجربهاش در ماههای اخیر میگوید: «میخواستم اوایل اسفند به تراپیستم مراجعه کنم، اما به دلیل شرایط جنگی، جلسهام کنسل شد. وقتی به تراپیستم پیام دادم، گفت تنها راه فعلی، جلسه تلفنی یا آنلاین در اپلیکیشنهای داخلی است. من اصلا با این روشها راحت نبودم، احساس میکردم مثل حرف زدن با یک دوست معمولی است، نه جلسه درمانی». او تلاش کرد از طریق منشی وقت بگیرد، اما افزایش ناگهانی هزینهها، مسیر درمان را دشوارتر کرد: «برای یک هفته بعد وقتی تماس گرفتم، هزینه ۴۵ دقیقه مشاوره شده بود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان. همان روز تراپیستم زنگ زد و گفت کل ساختمان پزشکان بسته است و جلسه نمیتواند برگزار شود». این محدودیتها و افزایش هزینهها، در کنار کمبود پاسخگویی روانپزشکان، مینا را وادار کرد تا به راهحلهای جایگزین روی بیاورد: «نسخه داروهایم را قبل از عید به داروخانهها بردم و با شانسی که داشتم، توانستم چهار تا پنج قرص بگیرم، چون بیمه تقریبا هیچ هزینهای را پوشش نمیدهد. تنها کاری که در این بین میتوانستم انجام دهم، استفاده از اینترنت و چتباتهایی مثل چت جیپیتی بود تا کمی حالم بهتر شود». مینا توضیح میدهد که این شرایط، او را مجبور به کاهش تعداد جلسات درمان کرده است: «من هفتهای یکبار پیش تراپیستم میرفتم، حالا مجبورم هر دو هفته یکبار بروم و هزینهها هم واقعا سنگین است؛ تصور کنید فقط هزینه تراپی دو بار در ماه، حدود چهار میلیون تومان میشود، تازه هزینه روانپزشک و دارو هم جداست». اما روانشناسان از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکنند. یک روانشناس باسابقه که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «شرق»، با ترسیم تصویری کمتر دیدهشده از پشت صحنه کار درمانی، تأکید میکند که تصور عمومی از حرفه روانشناسی، فاصله زیادی با واقعیت دارد؛ فاصلهای که به گفته او، گاهی به قضاوتهای نادرست درباره تعرفهها و هزینههای این خدمات منجر میشود. او توضیح میدهد که کار روانشناسی، صرفاً «گوشدادن» به حرفهای مراجعان نیست، بلکه یک فرآیند پیچیده و فرساینده است که ذهن و روان درمانگر نیز بهطور مستمر درگیر آن میشود. به گفته این روانشناس، مواجهه روزانه با حجم بالایی از اضطراب، سوگ، ترس و بحرانهای انباشته شده مراجعان، بهویژه در شرایطی مانند تنشهای اخیر و فضای جنگی، نیازمند تمرکز، مهارت و تابآوری بالایی است و همین موضوع، این حرفه را به یکی از مشاغل پرچالش در حوزه خدمات انسانی تبدیل کرده است
