تنشها در خلیج فارس و دریای عمان با اظهارات تند مقامات، حملات نظامی و هشدارها در مورد امنیت کشتیرانی به اوج خود رسیده است. این خبر به بررسی واکنشها و مواضع ایران، آمریکا، اروپا و ژاپن در قبال این تحولات میپردازد.
در تحولات اخیر منطقهای و بینالمللی، تنش ها در خلیج فارس و دریای عمان به شدت افزایش یافته است. مسعود پزشکیان، در یک تماس تلفنی با نخستوزیر ژاپن ، تاکهایچی، ضمن محکوم کردن اظهارات تحریکآمیز مقامات آمریکا یی همزمان با تشدید محاصره بنادر ایران ، این اقدامات را نقض آشکار قوانین و مقررات بینالمللی خواند.
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که نگرانیها در مورد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز به اوج خود رسیده است. پزشکیان بر لزوم حفظ آزادی دریانوردی و عبور ایمن کشتیها از این تنگه حیاتی تاکید کرد و خواستار خویشتنداری طرفین و جلوگیری از هرگونه اقدامی شد که ممکن است منجر به تشدید بحران شود.
همزمان، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از گفتوگوی خود با سلطان عمان، هیثم بن طارق آل سعید، خبر داد. کوستا ضمن اعلام حمایت و همبستگی اتحادیه اروپا با عمان و سایر کشورهای منطقه که تحت تاثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، بر لزوم بازگرداندن آزادی کشتیرانی و عبور ایمن از تنگه هرمز تاکید کرد.
او این موضوع را با توجه به موقعیت استراتژیک عمان به عنوان یک کشور ساحلی، بسیار مهم ارزیابی کرد و دیپلماسی را تنها راه پایدار برای حل این بحران دانست. رئیس شورای اروپا همچنین آمادگی اتحادیه اروپا برای حمایت از نقش میانجیگرانه عمان را اعلام کرد. در همین راستا، اوضاع در لبنان نیز نگرانکننده گزارش شده است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل به سه روستای جنوبی این کشور، دستکم ۹ کشته و ۲۳ زخمی بر جا گذاشته است. متاسفانه، در میان قربانیان، دو کودک و پنج زن حضور دارند و همچنین هشت کودک و هفت زن نیز مجروح شدهاند. این حملات در حالی رخ داده که آتشبس شکنندهای بین اسرائیل و حزبالله برقرار است و رئیسجمهوری لبنان پیشتر، ادامه نقض آتشبس از سوی اسرائیل را به شدت محکوم کرده بود.
از سوی دیگر، مواضع تند و هشدارآمیز از سوی فرماندهان نظامی ایران نیز منتشر شده است. حساب منتسب به مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در پلتفرم آپاسکرولد، با لحنی قاطع اعلام کرد که ایران به هرگونه اقدام خصمانه دشمن با ضرباتی دردناک و طولانی پاسخ خواهد داد. او همچنین به پایگاههای نظامی و ناوهای آمریکایی در منطقه اشاره کرد و هشدار داد که آنها را هدف قرار خواهند داد.
شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، نیز از نمایش توانمندیهای جدید دریایی ایران در روزهای نزدیک خبر داد و گفت که دشمنان سلاحی را که از آن وحشت دارند، در نزدیکی خود مشاهده خواهند کرد. او با اشاره به حضور گسترده ناوگروه آمریکایی «آبراهام لینکلن» در آبهای منطقه، فاش کرد که نیروی دریایی ارتش ایران هفت عملیات موشکی علیه این ناو انجام داده که باعث اختلال در عملیات هوایی آن شده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با ابراز نگرانی از تماسهای اخیر بین ترامپ و پوتین، به حمایت آشکار روسیه از جمهوری اسلامی در برابر آمریکا اشاره کرد و پرسشهایی را در مورد اهداف این تماسها مطرح کرد. محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نیز در یک پست توییتری، ادعا کرد که جمهوری اسلامی، ابرقدرت آمریکا را در خلیج فارس و دریای عمان غرق کرده است.
در همین حال، پیتر نویمن، کارشناس مسائل تروریسم، نسبت به افزایش تنشها و حملات مرتبط با جمهوری اسلامی در آلمان هشدار داد. نخستوزیر ژاپن نیز در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، خواستار عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز و کاهش تنش در منطقه شده است. این تحولات نشاندهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت امنیتی در منطقه است و نیازمند دیپلماسی فعال و تلاشهای بینالمللی برای جلوگیری از تشدید بحران و حفظ صلح و ثبات است.
ادامه این روند میتواند پیامدهای ناگواری برای امنیت و اقتصاد جهانی داشته باشد
