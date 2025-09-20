با مشاهده یوزپلنگ آسیایی در خراسان شمالی و جنوبی، امیدها به بقای این گونه نادر افزایش یافته است. سازمان حفاظت محیط زیست برنامههای گستردهای را برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در دستور کار دارد و در تلاش است تا با جذب همکاریهای بینالمللی، بقای این گونه ارزشمند را تضمین کند.
به گزارش مشرق، حمید ظهرابی اعلام کرد: در ماههای اخیر، علاوه بر خراسان جنوبی، در خراسان شمالی نیز پس از سالها، یوزپلنگ آسیایی مشاهده شد که نشاندهنده وجود یک جمعیت فعال و پویا است. این موضوع، تقویت ارتباط اکوسیستمها را به دنبال داشته، که احتمالاً فعالیتهای حفاظتی در آن نقش داشتهاند. یوز در حال حاضر زیستگاههای جدیدی را شناسایی و در آنها پراکنده میشود.
وی اضافه کرد: اگرچه احتمال دارد که یوزهای مشاهده شده در خراسان جنوبی، غیر از یوزهای ساکن توران باشند، اما برقراری ارتباط میان منطقه میاندشت و خارتوران با کمک برنامه حفاظت مشارکتی، که با همکاری بخش خصوصی و تحت عنوان یوز کنام انجام میشود، خبر خوبی است و امیدواریها را نسبت به آینده حفاظت از یوزپلنگ آسیایی افزایش میدهد. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگر بتوانیم تصاویر دقیقتری از دو یوز مشاهده شده در خراسان جنوبی به دست آوریم و مطمئن شویم که اینها افراد جدیدی هستند، شانس بقای یوز به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این موضوع به دلیل وجود یک جمعیت یوز در خارج از خارتوران و در زیستگاههای جنوبیتر از این منطقه، بسیار امیدوارکننده است. وی با اشاره به فعالسازی مجدد پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی پس از شش سال وقفه، تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم، تمرکز بر زیستگاههای پیرامونی یوزپلنگ آسیایی بوده تا این زیستگاهها هم با مشارکت مردم حفظ شوند و هم سازمان بتواند برنامههای حفاظتی این مجموعهها را تقویت کند. ظهرابی در ادامه به اجرای برنامه ویژهای برای زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: منابع مالی این برنامه در سال گذشته نسبت به سالهای قبل به طور قابل ملاحظهای افزایش یافت و تقریباً به بیش از ۵ میلیارد تومان رسید. علاوه بر این، یک دستگاه خودرو نیز برای این استان تامین شد که حدود ۱۰ میلیارد تومان برای سازمان حفاظت محیط زیست هزینه داشت. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که با توجه به مشاهده یوز در این منطقه، بودجه آن افزایش خواهد یافت. به گفته ظهرابی، در طول سال گذشته تقریباً ۵۰ میلیارد تومان برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی هزینه شده و این رقم در سال جاری افزایش خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به تلاش برای تقویت منابع انسانی در پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، اظهار داشت: در تلاشیم تا از ظرفیت قرقبانها در قالب طرحهای حفاظتی استفاده کنیم و علاوه بر آن، در استخدام محیطبان برای تمامی استانهای زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، تمرکز ویژهای داریم. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در تلاشیم تا ارتباط مدیریتی تمام شش میلیون هکتار زیستگاه یوزپلنگ آسیایی را با پروژه حفاظت از این گونه برقرار کنیم. به عبارت دیگر، اصلاح ساختار مدیریتی و یکپارچهسازی آن، بخشی از برنامه سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه است. وی تاکید کرد که پایش سیستماتیک در زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی آغاز شده است. به عنوان مثال، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با استفاده از امکانات و منابع موجود، این کار را انجام میدهد. ثبت و شناسایی دقیق دو یوزپلنگ آسیایی مشاهده شده، میتواند به طور قابل توجهی به حفاظت از این گونه کمک کند.\ظهرابی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از ظرفیتهای بینالمللی در پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، توضیح داد: یکی از دستاوردهای خوب این پروژه در گذشته، بهرهگیری از کمکهای مالی، فنی و تخصصی سایر کشورها در حوزه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بود، اما متاسفانه در دوره قبل، رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ شد که منجر به خروج بسیاری از شرکای پروژه گردید. بازگرداندن آنها دشوار است، با این وجود، هماهنگیهایی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای علاقهمند به کار در این حوزه یا فعال در حوزه یوز، مانند هند، انجام دادهایم و در حال پیگیری هستیم. وی ادامه داد: همکاریهایی با کشور آفریقای جنوبی برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در جریان است و امیدواریم که شرایط به حالت قبل بازگردد، اما با توجه به وضعیت موجود، این کار دشوار خواهد بود. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همکاری با کشور آفریقای جنوبی گفت: در حال حاضر، با دکتر پیتر کالدول، دامپزشک و فعال در حوزه تکثیر در اسارت، تفاهمنامهای داریم. او سوپروایزر پروژه تکثیر یوز در اسارت است و به طور دورهای از سایت تکثیر یوز در اسارت بازدید میکند. وی افزود: هر دستورالعمل و پروتکلی که دکتر کالدول مینویسد، توسط دکتر علی شمس، که دکترای تنوع زیستی با تمرکز بر یوزپلنگ آسیایی در آفریقا دارد، اعمال میشود. امیدواریم این اقدامات نتیجهبخش باشد و شاهد تولد توله یوزها در مرکز تحقیقات و تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی در منطقه توران باشیم.\ظهرابی با اشاره به ارتقای استانداردهای سایت تکثیر یوزپلنگ آسیایی در اسارت به استانداردهای جهانی با کمک مشاورههای بینالمللی و ملی، گفت: با توجه به اقدامات انجام شده، این سایت در حال حاضر تقریباً تمامی امکانات مورد نیاز را دارد، اما بخش دامپزشکی و کلینیکی آن نیازمند تجهیزات بیشتر است. منابع مالی مورد نیاز تامین شده و به استان سمنان ابلاغ شده است و این تجهیزات به زودی و قبل از فصل جفتگیری یوزپلنگها تکمیل خواهد شد
