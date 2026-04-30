تحلیل آخرین تحولات مربوط به ایران، شامل اظهارات ترامپ، تهدیدات داخلی، همکاریهای دفاعی اسرائیل و امارات، و اعتراضات بینالمللی.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری سابق ایالات متحده، با تاکید بر اینکه تنها او و تعداد محدودی از افراد از جزئیات مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران آگاه هستند، هشدار داد که در صورت تعرض به منافع کشورهای منطقه، پادشاهان و کاخهای عربی در امان نخواهند بود.
این اظهارات از سوی محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مطرح شده است که خواستار جلوگیری از فعالیت پایگاههای نظامی در کشورهای منطقه شده است. همزمان، روزنامه واشینگتنپست در تحلیلی استدلال میکند که محاصره اقتصادی به تنهایی برای وادار کردن ایران به توافق کافی نیست و آمریکا باید گزینه نظامی را در نظر بگیرد.
این روزنامه مدعی است که ترامپ در صورت ازسرگیری عملیات نظامی گسترده میتواند در عرض دو هفته به پیروزی قاطع دست یابد، در حالی که آتشبس فعلی وارد هفته سوم شده و ایران همچنان از پذیرش توافق امتناع میکند. با این حال، این آتشبس به گفته واشینگتنپست، امکان اعمال محاصره دریایی از طریق تنگه هرمز و بازسازی توان نظامی آمریکا را فراهم کرده است.
در مقابل، اسرائیل در جریان حملات اخیر ایران به امارات متحده عربی، با ارسال سامانههای دفاعی پیشرفته، نقش مهمی در تقویت توان دفاعی این کشور ایفا کرده است. این اقدام، نمونهای از همکاری دفاعی نزدیک بین اسرائیل و امارات پس از توافقهای ابراهیم در سال ۲۰۲۰ است. اسرائیل سامانههای شناسایی پهپاد «Spectro» و دفاع لیزری «Iron Beam» را به امارات منتقل کرده و همچنین دهها نیروی نظامی برای راهاندازی و بهرهبرداری از این سامانهها اعزام کرده است.
علاوه بر این، اطلاعات حیاتی درباره آمادهسازی حملات ایران نیز در اختیار امارات قرار گرفته است. امارات در جریان حملات تلافیجویانه ایران، بیشترین حجم موشکها و پهپادها را دریافت کرده که بخش عمده آنها با استفاده از سامانههای دفاعی، از جمله فناوریهای اسرائیلی، رهگیری شدهاند. همزمان با برگزاری کنگره فیفا، معترضان خواستار محرومیت تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی شدند، اما فیفا و دولت آمریکا بر حضور این تیم تاکید کردند.
در داخل ایران نیز، حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض ۲۱ ساله، اجرا شده و ۲۱ معترض دیگر در زندان قزلحصار در شرایط نامناسبی نگهداری میشوند. همچنین، ناصر بکرزاده، زندانی ۲۵ ساله، از تایید سومین حکم اعدام خود خبر داده است. در تحولات منطقهای، مقر حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل مورد حمله پهپادی قرار گرفته است.
در نهایت، دونالد ترامپ بار دیگر بر این موضع تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد و آمریکا برای اقدام احتمالی نیازی به کمک دیگر کشورها ندارد و از عملکرد برخی کشورهای اروپایی انتقاد کرد
