مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که ۶ ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در مناطق مختلف تهران تاسیس شده است و دادههای آنها پس از کالیبراسیون از تابستان در دسترس عموم قرار میگیرد. این اقدامات به بهبود مدیریت آلودگی هوا و ارائه اطلاعات دقیقتر به شهروندان کمک میکند.
بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نخستین ایستگاه سنجش و پایش آلودگی هوا سال ۷۹ در اقدسیه واقع در منطقه یک تهران احداث شد و شهر ری دومین منطقه تهران بود که در سال ۸۴ صاحب ایستگاه سنجش آلودگی هوا شد و این روند طی دهههای بعد ادامه پیدا کرده است. فاطمه کریمی درباره آخرین ایستگاههای تاسیس شده در تهران اظهار کرد که حدود بهمن ماه سال گذشته، ۶ ایستگاه به ظرفیت ایستگاههای سنجش کیفیت هوای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اضافه کردیم.
بدین ترتیب تعداد ایستگاه از ۱۹ ایستگاه به ۲۵ ایستگاه سنجش و پایش آلودگی هوا افزایش پیدا کرد. وی افزود که این ایستگاهها تقریبا همه مناطق پایتخت را پوشش میدهند البته چند ماه کالیبره شدن آنها زمان میبرد. طی این مدت دادههای این دستگاهها استخراج میشود ولی بهصورت عمومی منتشر نمیشود تا روند کالیبراسیون تکمیل میشود. احتمالاً ابتدای تابستان این مرحله به پایان میرسد و دادهها در دسترس مردم قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره مناطقی که ایستگاههای جدید واقع شدهاند، گفت که این ایستگاهها در مناطق ۳ ،۱۰، ۱۲، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ واقع شدهاند و ۳۰ درصد به ظرفیت ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا اضافه شده است و بدین ترتیب کیفیت هوای تهران بهصورت همگن رصد و پایش میشود. کریمی همچنین تاکید کرد که با افزایش ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، امکان نظارت دقیقتر و بهوقت بر آلودگی هوای تهران فراهم شده است.
این اقدامات به بهبود مدیریت آلودگی هوا و ارائه اطلاعات دقیقتر به شهروندان کمک میکند. وی همچنین اشاره کرد که با توجه به اهمیت موضوع آلودگی هوا، شرکت کنترل کیفیت هوا در حال توسعه سیستمهای پیشبینی آلودگی هوا نیز میباشد تا بتواند به شهروندان و مسئولان در تصمیمگیریهای روزانه کمک کند.
علاوه بر این، وی بیان کرد که دادههای ایستگاههای جدید پس از کالیبراسیون، به سیستمهای هوشمند کنترل آلودگی هوا نیز متصل خواهند شد تا بتوانند در مدیریت آلودگی هوا نقش فعالتری ایفا کنند. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران همچنین به اهمیت همکاری بین سازمانهای مختلف در زمینه کنترل آلودگی هوا اشاره کرد و گفت که با همکاری سازمانهای محیط زیست، بهداشت و سلامت، و حمل و نقل، میتوان به بهبود کیفیت هوای تهران نزدیکتر شد.
وی همچنین بیان کرد که با توجه به افزایش جمعیت و توسعه شهری، کنترل آلودگی هوا به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است. کریمی در پایان گفت که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حال بررسی امکانات جدید برای افزایش دقت و سرعت پایش آلودگی هوا است و امیدوار است که با تلاشهای مستمر، بتواند به بهبود کیفیت هوای تهران کمک کند
