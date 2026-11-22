افزایش چشمگیر حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز در ماه‌های اخیر، چالش‌های جدیدی برای انتقال نفت ایجاد کرده است. بررسی آمار دقیق، اهداف استراتژیک و راهکارهای جایگزین.

افزایش حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز تلاش‌های تحت رهبری آمریکا برای تداوم جریان انتقال نفت را با پیچیدگی و دشواری مواجه کرده است. بر اساس اعلام مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا ، این بیستمین حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون بوده است. این آمار نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در یکی از مهم‌ترین نقاط استراتژیک حمل‌ونقل دریایی جهان است.

آمار حملات در ماه‌های اکتبر و نوامبر

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از سوی سازمان‌های دریایی، تعداد حملات گزارش‌شده در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن طی ماه‌های اکتبر و نوامبر، از هر ماه دیگری از زمان آغاز جنگ آمریکا، اسرائیل و ایران در اواخر فوریه بیشتر بوده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که در ماه اکتبر، ۳۱ حمله در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن ثبت شده و تا ۱۸ نوامبر نیز حدود ۱۹ حمله دیگر گزارش شده است.

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پیش از این، در فاصله ماه‌های مارس تا سپتامبر سال جاری، در مجموع ۵۳ حادثه به مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش شده بود. این رقم نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ حادثه در مجموع در تنگه هرمز و خلیج‌های اطراف آن ثبت می‌شد. سازمان بین‌المللی دریانوردی، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، آمار محتاطانه‌تری ارائه کرده و تاکنون ۳۴ حمله در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن را در ماه‌های اکتبر و نوامبر تأیید کرده است.

موقعیت جغرافیایی کشتی‌های هدف

بر اساس داده‌های مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، موقعیت نفتکش‌هایی که هدف حمله قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد که بیشتر این کشتی‌ها در جنوبی‌ترین بخش تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفته‌اند. یک نفتکش هنگام حرکت به سمت خروج از تنگه هرمز، با پرتابه‌ای ناشناس در بخش موتورخانه هدف قرار گرفت. این موضوع مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد. حملات تنها کشتی‌ها را هدف قرار نداده‌اند و یک کشتی با پهپادی که به نظر می‌رسد متعلق به ایران بوده، هدف حمله قرار گرفته است.

تحلیلگران درباره اهداف استراتژیک تهران

کارشناسان در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی اعلام کردند که به نظر می‌رسد این حملات با هدف پیچیده‌تر کردن تلاش‌های تحت رهبری آمریکا برای تداوم جریان انتقال نفت از تنگه راهبردی هرمز، با وجود محاصره‌ای که ایران اعلام کرده است، انجام می‌شوند. نوام رایدان، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی نیوز گفت که هدف ایران همچنان این است که مسیر عمان، که از آن به‌عنوان مسیری تسهیل‌شده از سوی آمریکا یاد می‌شود، به یک مسیر عبور بسیار پرخطر تبدیل شود و روند احیای بخش انرژی را با بی‌ثباتی و اختلال مواجه نگه دارد.

حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران، نیز به ای‌بی‌سی نیوز گفت که واشنگتن و شرکای منطقه‌ای آن راه‌هایی برای تداوم جریان انتقال نفت از تنگه هرمز پیدا کرده‌اند. به نظر می‌رسد تهران اکنون مصمم است این ترتیبات را پرهزینه‌تر و غیرقابل‌اتکاتر کند. سینا توسی، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست بین‌الملل، در توضیح راهکار جایگزین آمریکا گفت که این راهکار شامل انتقال محموله نفت از یک کشتی به کشتی دیگر است. در این روش، نفتکش‌های کوچک‌تر با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی خود از تنگه عبور می‌کنند و پس از رسیدن به آن سوی تنگه و قرار گرفتن در موقعیتی امن، محموله‌های خود را به نفتکش‌های بزرگ‌تر منتقل می‌کنند.

گسترش حملات به زیرساخت‌ها و نفتکش‌های بلوکه شده

حملات همچنین تنها کشتی‌هایی را هدف قرار نداده‌اند که در حال عبور از تنگه هرمز بوده‌اند. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ویدئوهایی که ای‌بی‌سی نیوز صحت آن‌ها را تأیید کرده است، ایران در ۸ نوامبر به جزیره دیدامار عمان در داخل تنگه هرمز حمله کرد. این جزیره میزبان تجهیزات راداری و سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای است. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که تهران سامانه‌هایی را هدف قرار داده که از آن‌ها با عنوان تجهیزات ناوبری دشمن یاد کردند.

در اوایل ماه اکتبر، ابرنفتکش جم شماره ۲ با پرچم پاناما، نزدیک به پنج ماه در آب‌های خلیج فارس و در سواحل امارات متحده عربی، خارج از تنگه هرمز، بدون حرکت باقی مانده بود. این نفتکش بر اساس اطلاعات شرکت اطلاعات دریایی کپلر، به‌طور کامل با دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی بارگیری شده بود. این کشتی یکی از صدها کشتی‌ای بود که به برآورد سازمان بین‌المللی دریانوردی، پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، در خلیج فارس گرفتار شده‌اند.