تأیید افزایش تعرفه اینترنت مخابرات، تصویب طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس و کشته شدن ۲۰ نفر بر اثر الکل تقلبی از رویدادهای کلیدی هفته جاری است.

داود زارعیان ، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران ، تأیید کرد که افزایش قیمت سه تا چهار برابری برخی بسته‌های اینترنت ثابت در این شرکت انجام شده است. این تصمیم پس از اعتراضات گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی کافی، به صورت رسمی اعلام گردید. کاربران اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از این افزایش انتقاد کرده و نوشته بودند که این اقدام بدون "اطلاع‌رسانی گسترده" اعمال شده است. با این حال داود زارعیان در گفت‌وگو با وب‌سایت زومیت، افزایش تعرفه‌ها را نتیجۀ "ثابت ماندن طولانی‌مدت قیمت خدمات ارتباطی" و "افزایش هزینه‌های تجهیزات، نیروی انسانی و نگهداری شبکه" دانست. او گفت شرکت مخابرات برای بسته‌های پایه، حداقل تعرفه‌ی تعیین‌شده از سوی نهاد تنظیم مقررات را اعمال کرده است و مدعی شد که این شرکت حتی با قیمت‌های جدید، خدمات خود را دست‌کم ۵۰ درصد پایین‌تر از هزینۀ تمام‌شده ارائه می‌کند.

جزئیات افزایش تعرفه‌های اینترنت ثابت

بر اساس تعرفه‌های جدید، حداقل قیمت بسته‌های ماهانۀ اینترنت با سرعت چهار مگابیت‌ بر ثانیه، به ۱۰۹ هزار و ۳۰۰ تومان، با سرعت هشت مگابیت به ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان و با سرعت ۱۶ مگابیت به ۱۶۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. برای نمونه، به‌گفتۀ شرکت مخابرات، بسته‌ای با سرعت چهار مگابیت و حجم ۱۲ گیگابایت که پیش‌تر ۴۳ هزار تومان قیمت داشت، اکنون با حجم ۲۱ گیگابایت و قیمت ۱۰۹ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود. در این نمونه، مبلغ پرداختی مشترک حدود ۱۵۴ درصد و حجم بسته ۷۵ درصد افزایش یافته و هزینۀ هر گیگابایت نیز حدود ۴۵ درصد بیشتر شده است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که تعرفه‌های اینترنت همراه نیز در ایران از ابتدای آبان امسال ۴۰ درصد افزایش یافته بود. گزارش‌ها حاکی است تعرفه‌های جدید اینترنت مخابرات در پی مصوبۀ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعمال شده و هزینه ماهانۀ دسترسی به اینترنت را برای بسیاری از مشترکان افزایش داده است.

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تصویب طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه چهارم آذر در ادامه بررسی طرح موسوم به "مقابله با نفوذ بیگانگان" تصویب کردند که اتباع ایرانی دارای مجوز اقامت دائم کشورهای دیگر از تصدی تمامی مشاغل و سمت‌های حساس محروم شوند. به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه، افرادی که هم‌اکنون در چنین مشاغلی فعالیت دارند، از کار تعلیق می‌شوند و یک سال فرصت خواهند داشت تا مدرک لغو قطعی اقامت دائم خود را با تأیید وزارت امور خارجه ارائه کنند. این افراد در مدت تعلیق از دریافت حقوق و مزایای شغلی نیز محروم خواهند بود. بحث مقابله با "نفوذ" در کشور پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران در تابستان پارسال و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل پررنگ‌تر شد، جنگی که با کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان نظامی و حتی رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد. این رخداد بار دیگر نشان داد که کشورهای خارجی، به‌ویژه اسرائیل، در عالی‌ترین سطوح نظام جمهوری اسلامی نفوذ کرده و از جزئی‌ترین نکات در این سطوح اطلاع دارند.

سابقه مناقشات سیاسی بر سر تابعیت خارجی

موضوع برخورداری مقام‌های جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آن‌ها از تابعیت یا اقامت کشورهای خارجی در سال‌های گذشته بارها به موضوع مناقشه در فضای سیاسی ایران تبدیل شده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، در دی‌ماه ۱۳۹۶ گفته بود که این هیئت حدود ۱۰۰ نفر از مسئولان کشور را شناسایی کرده که دارای تابعیت مضاعف یا مجوز اقامت دائم آمریکا بوده‌اند. وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در آن مقطع از نتایج تحقیق و تفحص مجلس انتقاد کرده و وزیر اطلاعات نیز داشتن مجوز اقامت دائم خارجی را به‌معنای داشتن تابعیت مضاعف ندانسته بود. موضوع تابعیت خارجی اعضای خانواده مقامات در سال ۱۴۰۳ نیز به مناقشه میان دولت و مجلس بر سر انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی رئیس‌جمهور انجامید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با استناد به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب آقای ظریف را به‌دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش "غیرقانونی" خوانده بود. دولت مسعود پزشکیان پیش‌تر در اول شهریور امسال مخالفت رسمی خود را با طرح "مقابله با نفوذ بیگانگان" اعلام کرده و درباره پیامدهای آن، از جمله تشدید مهاجرت نخبگان و ایجاد محدودیت‌های علمی، هشدار داده بود.

افزایش قربانیان الکل تقلبی در سراسر کشور

معاون درمان وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه، چهارم آذرماه، از افزایش شمار قربانیان مصرف الکل تقلبیِ خانگی به ۲۰ نفر و شمار افراد مسموم‌شده به ۳۵۶ نفر خبر داد. به گفته سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، "تعدادی از افراد زیر ۱۸ سال نیز دچار مسمومیت شده‌اند" و "کمترین سن ثبت‌شده در این حوادث ۱۲ سال بوده است." این مقام وزارت بهداشت روز چهارشنبه همچنین از گسترش جغرافیایی این موج تازه از مسمومیت با الکل تقلبی به چند شهر خبر داده است. او گفت: "نیشابور با ۲۱۱ مورد در صدر مناطق گزارش‌شده قرار دارد و پس از آن شیراز با ۶۶ مورد، هرمزگان با ۳۷ مورد، البرز با ۱۹ مورد، خوی با ۸ مورد، مشهد با ۷ مورد، زنجان و خلخال هر کدام با ۳ مورد و زابل با ۲ مورد قرار دارند." موج تازه قربانی گرفتن مشروب تقلبی در ایران در آغاز هفته جاری در شهر نیشابور به راه افتاد و سپس دو استان دیگر تا روز سه‌شنبه به آن اضافه شد.

وضعیت بستری بیماران و هشدارهای پزشکی

سجاد رضوی همچنین گفته است: "از مجموع افراد مسموم‌شده، ۸۰ نفر تحت دیالیز قرار گرفته‌اند یا در حال دریافت خدمات دیالیز هستند، ۱۶ نفر دچار تاری دید شده‌اند و ۳۳ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند." شش نفر از قربانیان این موج تازه در استان هرمزگان، از جمله یک نفر در جزیره قشم، جان خود را از دست داده‌اند. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز سه‌شنبه ضمن هشدار درباره مصرف مشروب الکلی تقلبی، به احتمال وجود متانول در این نوشیدنی‌ها اشاره کرد. این رویدادها نشان‌دهنده بحران جدی در سلامت عمومی و نیاز به نظارت دقیق‌تر بر بازار الکل‌های غیرمجاز است.