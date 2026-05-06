گزارشهای اخیر نشان میدهند که تنشهای منطقهای در خلیج فارس و تنگه هرمز، تأثیرات گستردهای بر اقتصاد جهانی و زندگی مردم ایران داشته است. از انفجار کشتی باری کرهای تا حمله پهپادی به اردوگاه اپوزیسیون کرد ایرانی و محدودیتهای اینترنتی در ایران، این گزارشها تصویر تاسفباری از وضعیت منطقه را به نمایش میگذارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد وی سونگ-لاک، مشاور امنیت ملی ریاستجمهوری کره جنوبی، چهارشنبه در یک نشست خبری گفت هنوز مشخص نیست انفجار دوشنبه در یک کشتی باری تحت مدیریت شرکت کشتیرانی کرهای اچامام در آبهای منطقه، ناشی از حمله بوده است یا نه.
با این حال، دونالد ترامپ این حادثه را به حملهای از سوی جمهوری اسلامی نسبت داده است. این اختلاف نظر در مورد علت انفجار، نشاندهنده افزایش تنشهای منطقهای و اختلافات بین کشورها در تفسیر حوادث است. در همین حال، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، گفت اعلام تعلیق «پروژه آزادی» در تنگه هرمز از سوی دونالد ترامپ، در پاسخ به درخواست عربستان سعودی و پاکستان، به تقویت صلح، ثبات و آشتی کمک خواهد کرد.
این تصمیم، به نظر میرسد که تلاشی برای کاهش تنشها و ایجاد زمینه برای گفتگوهای دیپلماتیک باشد. حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت «پروژه آزادی» آمریکا به علت «پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و هشدارهای جدی سپاه پاسداران و ناتوانی ایالات متحده در عبور از تنگه هرمز» به شکست انجامید.
نوشآبادی افزود: «هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز و خلیج فارس، هزینههای غیرقابل تحمل را برای آنان به همراه داشته و به پیچیدهتر شدن ماجرا منجر خواهد شد. » این اظهارات نشاندهنده مواضع قاطع جمهوری اسلامی در برابر هرگونه مداخله خارجی در منطقه است. یک شهروند با ارسال پیام به ایراناینترنشنال گفت: «یک کارگر ساختمانی بودم که از زمان جنگ بیکار شدهام. هزینههای درمان و سوپرمارکت سرسامآور شده.
همه چیز را فروختم و دیگر نمیدانم باید چهکار کنم. » این گزارش، تصویر تاسفباری از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را به نمایش میگذارد و نشان میدهد که فشارهای اقتصادی و سیاسی، زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
شرکت بریتانیایی رنیشاو، فعال در حوزه مهندسی دقیق، چهارشنبه اعلام کرد به دلیل جنگ میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، با تنگنا در زنجیره تامین برخی نیمهرساناها و مواد حیاتی و همچنین افزایش هزینههای لجستیکی مواجه شده است. این شرکت افزود درگیری دوماهه اخیر زنجیرههای تامین جهانی را مختل کرده، قیمت انرژی را افزایش داده و با بالا بردن هزینهها برای کسبوکارها و مصرفکنندگان، بر فضای کلی بازار نیز اثر منفی گذاشته است.
با این حال، رنیشاو اعلام کرد با وجود پیامدهای کوتاهمدت احتمالی، انتظار ندارد این وضعیت تاثیر قابلتوجهی بر فعالیتهایش در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) داشته باشد و پیشبینی میکند نتایج سالانهاش مطابق با برآوردهای افزایشی اعلامشده در آوریل (فروردین ۱۴۰۵) باشد. این گزارش نشان میدهد که جنگ و تنشهای منطقهای، تأثیرات اقتصادی گستردهای بر شرکتهای جهانی داشته است.
خبرگزاری رویترز صبح چهارشنبه به نقل از منابع امنیتی عراقی از حمله پهپادی به اردوگاه یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی در شمال اربیل عراق خبر داد. این حمله، نشاندهنده ادامه تنشها و درگیریهای منطقهای است و میتواند به افزایش نگرانیها در مورد امنیت منطقه منجر شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
این گفتگو، نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و ایجاد زمینه برای همکاریهای منطقهای است. وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد قطعی اینترنت در ایران پس از گذشت ۱۶۰۸ ساعت، وارد شصتوهشتمین روز خود شده است. به گفته این نهاد ناظر بر اینترنت، عموم مردم ایران از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، حدود ۷۰ درصد این سال را تا حد زیادی از اینترنت جهانی محروم بودهاند.
نتبلاکس افزود برخی کاربران گزارش دادهاند از زمان آغاز نخستین خاموشی دیجیتال در دیماه ۱۴۰۴، هیچ ارتباطی نداشتهاند. این گزارش، نشاندهنده محدودیتهای شدید دسترسی به اینترنت در ایران است و تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره مردم را به نمایش میگذارد. وزارت خارجه چین پس از دیدار عباس عراقچی با وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که پکن آتشبس کامل را اقدامی فوری و ضروری میداند.
وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد طرفین هرچه زودتر به درخواست جامعه جهانی برای تضمین عبور امن از تنگه هرمز پاسخ دهند. این اظهارات، نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک چین برای کاهش تنشها و ایجاد زمینه برای صلح و ثبات در منطقه است
