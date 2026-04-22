تمدید آتشبس میان ایران و آمریکا با انتقادهای داخلی در آمریکا و واکنش تند ایران همراه شد. مورفی سیاستهای ترامپ را اشتباه و ذوالفقاری آمادگی کامل نیروهای مسلح ایران را برای پاسخ به هرگونه تجاوز اعلام کرد.
در تحولات اخیر منطقهای و در پی تمدید آتشبس میان ایران و آمریکا ، اظهارات متقابل مقامات دو کشور و همچنین واکنشهای بینالملل ی به این وضعیت، همچنان در کانون توجه قرار دارد.
سناتور کریس مورفی، سیاستمدار ارشد آمریکایی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن استقبال از تمدید آتشبس، بر لزوم پایان دادن دائمی به این درگیریها توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تاکید کرد. مورفی با انتقاد صریح از رویکرد ترامپ در قبال ایران، سیاستهای او را اشتباه و تشدیدکننده بحران توصیف نمود و هشدار داد که این رویکرد نه تنها به تقویت جایگاه ایران در منطقه منجر میشود، بلکه به تشدید بحرانهای اقتصادی و قیمتی در سطح داخلی و جهانی نیز دامن میزند.
این انتقاد در حالی مطرح میشود که ترامپ در پیامی، تمدید آتشبس را همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران اعلام کرده و شرط ادامه آتشبس را پاسخگویی ایران به پیشنهادهای آمریکا دانسته است. این اقدام، که به عنوان نقض آشکار توافق آتشبس تلقی میشود، واکنش تند مقامات ایرانی را برانگیخته است.
سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، در واکنش به تهدیدات مکرر مقامات آمریکایی و ارتش این کشور، با صدور هشداری قاطع، آمادگی کامل نیروهای مسلح ایران برای پاسخ قاطعانه به هرگونه تجاوز احتمالی را اعلام کرد. ذوالفقاری تاکید کرد که نیروهای ایرانی در آمادگی صددرصدی قرار دارند و در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران اسلامی، به اهداف از پیش تعیین شده در آمریکا و رژیم صهیونیستی با قدرتی بیسابقه حمله خواهند کرد و درس عبرتی سخت به متجاوزان خواهند داد.
این هشدار، نشاندهنده جدیت ایران در دفاع از منافع و امنیت ملی خود در برابر تهدیدات خارجی است. همزمان با این تحولات، گزارشهایی از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در اسلامآباد منتشر شده است. با این حال، ایران اعلام کرده است که تا زمانی که آمریکا به تعهدات خود در قبال آتشبس عمل نکند و محاصره دریایی ایران را لغو نکند، حاضر به ادامه مذاکرات نخواهد بود.
این موضع اصولی، نشاندهنده عزم ایران برای دستیابی به توافقی عادلانه و پایدار است که حقوق و منافع ایران را تضمین کند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در سخنانی با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده از سوی طرف آمریکایی از طریق واسطه، اعلام کرد که ایران همچنان در حال بررسی دقیق این پیشنهادات است.
بقائی همچنین با انتقاد شدید از نقض تعهدات آمریکا در آتشبس، به ویژه ادامه محاصره دریایی، این اقدام را غیرقانونی و مغایر با حقوق بینالملل توصیف کرد. او یادآور شد که محاصره بنادر و کشتیهای یک کشور، مطابق با قطعنامه مصوب سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل، مصداق تجاوز به شمار میرود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین اقدامات آمریکا علیه کشتیرانی ایران در محاصره دریایی را تهدیدی جدی علیه اصل آزادی دریانوردی و تجارت آزاد در آبهای بینالمللی دانست و خواستار توقف فوری این اقدامات غیرقانونی شد. این تحولات نشان میدهد که وضعیت منطقه همچنان حساس و پیچیده است و نیازمند دیپلماسی فعال و مسئولانه از سوی تمامی طرفهای درگیر برای جلوگیری از تشدید تنشها و دستیابی به راه حلی مسالمتآمیز است.
ادامه محاصره دریایی و تهدیدات نظامی، نه تنها به حل مشکلات کمکی نمیکند، بلکه خطر بروز یک درگیری گستردهتر را نیز افزایش میدهد
ایران آمریکا آتشبس ترامپ مورفی محاصره دریایی خاتم الانبیا مذاکرات بقائی سازمان ملل