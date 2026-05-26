پژوهش جدید دانشگاه ژنو نشان میدهد موارد سرطان روده بزرگ در افراد زیر ۵۰ سال بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. این مطالعه که بر روی ۹۶ هزار مورد در سوئیس انجام شده، هشدار میدهد که جوانان اغلب در مراحل پیشرفته تشخیص داده میشوند و نیاز به آگاهیبخشی و غربالگری زودهنگام ضروری است.
پژوهشی تازه به رهبری دانشمندان دانشگاه ژنو و بیمارستانهای دانشگاهی ژنو نشان میدهد موارد ابتلا به سرطان روده بزرگ در میان جوانان در حال افزایش است.
این روند نگرانکننده که در نشریه European Journal of Cancer منتشر شده، نزدیک به ۱۰۰ هزار مورد از این بیماری را طی یک دوره ۴۰ ساله در سوئیس بررسی کرده است. سرطان روده بزرگ در حال حاضر سومین سرطان شایع جهان و دومین عامل مرگ ناشی از سرطان محسوب میشود.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱.۹ میلیون مورد جدید از این بیماری در جهان ثبت شد و نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. بیشترین میزان ابتلا در اروپا، استرالیا و نیوزیلند دیده میشود و بالاترین نرخ مرگومیر مربوط به اروپای شرقی است. در سوئیس نیز سرطان روده بزرگ یکی از سه سرطان شایع کشور است و سالانه حدود ۴۵۰۰ مورد جدید تشخیص داده میشود.
هرچند برنامههای غربالگری باعث کاهش موارد بیماری در افراد بالای ۵۰ سال شده، پژوهشگران میگویند در بسیاری از کشورهای ثروتمند، روندی معکوس در میان نسل جوان دیده میشود. جرمی مایر، جراح ارشد بیمارستان دانشگاهی ژنو، میگوید: اکنون مواردی را در افراد ۳۰ ساله میبینیم که هیچ سابقه شخصی یا خانوادگی این بیماری را ندارند. بسیاری از این بیماران زمانی تشخیص داده میشوند که سرطان به مرحله پیشرفته و متاستاز رسیده است.
پژوهشگران در این مطالعه ۹۶ هزار و ۴۱۰ مورد سرطان روده بزرگ ثبتشده بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ را بررسی کردند. دادهها از ثبت سرطان ژنو و سازمان ملی ثبت سرطان سوئیس جمعآوری شده بود. نتایج نشان داد ۶.۱ درصد از کل موارد سرطان روده مربوط به افراد زیر ۵۰ سال بوده است. در این گروه سنی، میزان ابتلا سالانه حدود نیم درصد افزایش داشته و به نزدیک ۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
این روند در تضاد کامل با کاهش موارد بیماری در افراد ۵۰ تا ۷۴ ساله بود که معمولا هدف اصلی برنامههای غربالگری هستند. اولین فورنیه، اپیدمیولوژیست دانشگاه ژنو، میگوید: افزایش مشاهدهشده عمدتا مربوط به سرطان رکتوم در زنان و مردان و همچنین سرطان سمت راست روده بزرگ در زنان جوان است. این تفاوتها میتواند نشاندهنده عوامل زیستی یا محیطی متفاوت باشد. پژوهشگران همچنین دریافتند افراد جوان بیشتر از بیماران مسن، هنگام تشخیص در مرحله پیشرفته قرار دارند.
تقریبا ۲۸ درصد بیماران زیر ۵۰ سال هنگام تشخیص دچار متاستاز بودند؛ در حالی که این رقم در بیماران مسنتر حدود ۲۰ درصد بود. تیم تحقیقاتی میگوید افزایش آگاهی درباره علائم سرطان روده بزرگ میتواند به تشخیص زودهنگام کمک کند. علائمی مانند تغییر عادات روده، خون در مدفوع، درد شکم، کاهش وزن بیدلیل و خستگی نباید بهویژه در جوانان نادیده گرفته شود. جرمی مایر تاکید میکند: برخی کشورها مانند آمریکا سن آغاز غربالگری را به ۴۵ سال کاهش دادهاند.
در افرادی که سابقه خانوادگی یا خطر ژنتیکی بالاتر دارند، غربالگری باید حتی زودتر انجام شود. پژوهشگران هنوز دلیل دقیق افزایش سرطان روده بزرگ در جوانان را نمیدانند. اما عواملی مانند تغییر رژیم غذایی و سبک زندگی، افزایش چاقی و قرار گرفتن در معرض برخی عوامل محیطی از سنین پایین که میتواند بر میکروبیوم روده تاثیر بگذارد، از جمله فرضیههای مطرحشده هستند.
مصرف غذاهای فوقفرآوریشده، کاهش مصرف فیبر، افزایش مصرف گوشت قرمز و فرآوریشده، و کمتحرکی از جمله عوامل خطر احتمالی هستند. این یافتهها اهمیت توجه به علائم اولیه و اقدام به موقع برای غربالگری را در میان جوانان بیش از پیش برجسته میکند. متخصصان توصیه میکنند که افراد زیر ۵۰ سال در صورت مشاهده هرگونه علامت مشکوک، بدون تاخیر به پزشک مراجعه کنند.
آگاهی عمومی نسبت به این بیماری و نشانههای آن میتواند به کاهش مرگومیر ناشی از سرطان روده بزرگ در میان جمعیت جوان کمک کند. پژوهشگران امیدوارند با شناسایی عوامل خطر و بهبود روشهای تشخیصی، بتوان روند افزایشی این بیماری را در نسلهای آینده مهار کرد
