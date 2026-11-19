طبق بخشنامه سازمان راهداری، نرخ جابه‌جایی مسافر از اول آذرماه به میزان ۲۲ درصد افزایش می‌یابد و کرایه باربری از ۲۸ آبان در سامانه اعمال می‌شود.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با صدور یک بخشنامه جدید، تغییرات اساسی در نرخ‌های خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را به اطلاع رساند. بر اساس این ابلاغیه رسمی، نرخ جابه‌جایی مسافر در ناوگان عمومی جاده‌ای از ابتدای آذرماه ۱۴۰۵ به میزان ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم که مستقیماً بر هزینه‌های سفر مردم و هزینه‌های لجستیک تاثیرگذار است، از تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا می‌شود.

جزئیات اجرایی و تاریخ شروع افزایش نرخ‌ها

مبنای قانونی این افزایش قیمت، مصوبات نشست ۲۳۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است که پیش‌تر اتخاذ شده بود. سازمان راهداری در نامه‌ای خطاب به مدیران کل راهداری استان‌های سراسر کشور، دستورالعمل‌های دقیق این تغییرات را تشریح کرد. طبق این دستورالعمل، نرخ جدید حمل بار از تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در سامانه مدیریت کنترل بارنامه به صورت سیستمی اعمال می‌گردد. این تفاوت زمانی در شروع اجرای کرایه مسافر و بار، برای تطبیق سامانه‌ها و اطلاع‌رسانی به رانندگان در نظر گرفته شده است.

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نظارت تشکل‌های صنفی بر اجرای دقیق نرخ‌ها

یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان راهداری در این بخشنامه، جلوگیری از نوسانات غیرمجاز و افزایش قیمت‌های خارج از چارچوب است. به همین منظور، از تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مربوطه خواسته شده است تا با هماهنگی کامل ادارات کل راهداری استان‌ها، بر اجرای دقیق نرخ‌های جدید نظارت کنند. هدف از این درخواست، تضمین شفافیت در قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و رانندگان در برابر هرگونه اعمال قیمت‌های سلیقه‌ای یا غیرقانونی است. تشکل‌های صنفی موظفند به عنوان بازوی نظارتی، گزارش‌های تخلفات احتمالی را به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ نمایند.

تاثیرات مستقیم بر تولیدکنندگان و شبکه توزیع کالا

افزایش کرایه حمل بار می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی برای زنجیره تامین کالا داشته باشد. تولیدکنندگان و واحدهای تجاری با افزایش هزینه‌های جابه‌جایی محصولات خود به سمت بازارهای مصرف مواجه خواهند شد. این افزایش هزینه‌ها به احتمال زیاد بر قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و مصرفی اثر گذاشته و می‌تواند تورم در بخش توزیع را تشدید کند. شبکه توزیع کالا نیز نیازمند بازنگری در مدل‌های لجستیک خود برای مدیریت این هزینه‌های جدید است.

پیش‌بینی‌های اقتصادی و واکنش بازارهای مرتبط

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این افزایش ۲۲ درصدی در بخش مسافر، با توجه به تورم موجود در سایر بخش‌ها، می‌تواند محرکی برای افزایش عمومی قیمت‌ها باشد. با این حال، سازمان راهداری تاکید کرده است که این افزایش نرخ، بازتابی از مصوبات بالادستی برای جبران هزینه‌های عملیاتی و نوسانات ارزی در حوزه حمل‌ونقل است. انتظار می‌رود با اعمال این نرخ‌ها از تاریخ‌های تعیین شده، بازار حمل‌ونقل به ثبات نسبی برسد و از بی‌برنامگی در قیمت‌ها کاسته شود.

اقدامات بعدی و الزامات قانونی برای ناوگان

رانندگان و صاحبان ناوگان حمل‌ونقل عمومی موظفند نسبت به اعمال نرخ‌های جدید در سامانه‌های مربوطه و تابلوهای اطلاع‌رسانی اقدام کنند. عدم رعایت نرخ‌های مصوب از سوی رانندگان یا شرکت‌های حمل‌ونقل، مشمول جریمه‌های قانونی و نظارتی خواهد بود. همچنین مسافران و ارسال‌کنندگان کالا می‌توانند در صورت مشاهده مغایرت نرخ‌ها، مراتب را از طریق دفاتر پیشخوان دولت یا ادارات راهداری استان‌های خود گزارش دهند تا پیگیری‌های قانونی انجام شود. این فرآیند نظارتی برای اطمینان از اجرای صحیح بخشنامه از ابتدای آذرماه ۱۴۰۵ طراحی شده است.