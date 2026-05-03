گزارشها حاکی از افزایش بیش از دو و نیم برابری تعداد جویندگان کار در سرزمینهای اشغالی در ماه مارس گذشته است. زنان، جوانان و ساکنان شهرهای حریدی بیشترین آسیب را دیدهاند.
افزایش چشمگیر بیکاری در سرزمینهای اشغالی ؛ پیامدهای جنگ و تغییر در ساختار بازار کار گزارشهای منتشر شده از رسانههای عبریزبان حاکی از افزایش قابل توجه نرخ بیکاری و رشد تعداد افراد جویای کار در سرزمینهای اشغالی است.
این افزایش به طور مستقیم به پیامدهای جنگ اخیر و وضعیت اقتصادی ناشی از آن مرتبط دانسته میشود. رادیو پخش رژیم صهیونیستی، به نقل از دادههای ارائه شده توسط «اداره استخدام و اشتغال» این رژیم، اعلام کرد که در ماه مارس گذشته، تعداد جویندگان کار بیش از دو و نیم برابر افزایش یافته و به حدود ۳۹۶ هزار نفر رسیده است.
این رقم در مقایسه با ماه فوریه، که تقریباً تعادل بین تعداد جویندگان کار و فرصتهای شغلی موجود برقرار بود، نشاندهنده یک تغییر اساسی و نگرانکننده در بازار کار اسرائیل است. کاهش قابل توجه فرصتهای شغلی نیز از دیگر نکات برجسته این گزارش است؛ به طوری که تعداد مشاغل موجود به حدود ۱۲۰ هزار مورد کاهش یافته است.
این کاهش در حالی رخ میدهد که پیش از این، بازار کار اسرائیل نسبتاً پویا و فعال بود و نرخ بیکاری در سطح پایینی قرار داشت. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که جنگ اخیر، با ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و تعطیلی برخی از کسبوکارها، به طور مستقیم بر بازار کار تأثیر گذاشته است. علاوه بر این، نگرانیهای امنیتی و کاهش گردشگری نیز به این وضعیت دامن زدهاند.
بررسی دقیقتر دادهها نشان میدهد که برخی از گروههای جمعیتی بیش از دیگران تحت تأثیر این بحران قرار گرفتهاند. زنان بیشترین آسیب را دیدهاند و بیش از ۵۸ درصد از کل جویندگان کار را تشکیل میدهند. این امر نشاندهنده آسیبپذیری بیشتر زنان در برابر شوکهای اقتصادی و احتمالاً تبعیضهای جنسیتی در بازار کار است. علاوه بر زنان، جوانان و شاغلان در بخشهای خدمات و فروش نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
به ویژه، افرادی که فاقد تحصیلات آکادمیک هستند، با دشواریهای بیشتری برای یافتن شغل مواجه شدهاند. این موضوع نشاندهنده اهمیت آموزش و ارتقای مهارتها برای افزایش قابلیت اشتغال در شرایط بحرانی است. همچنین، گزارشها حاکی از آن است که شهرهای با اکثریت حریدی (یهودیان ارتدکس افراطی) در صدر فهرست شهرهای با بالاترین نرخ بیکاری قرار گرفتهاند.
این یک تغییر قابل توجه در توزیع تأثیرات اقتصادی بحران است، زیرا پیش از این، شهرهای عربنشین معمولاً بالاترین نرخ بیکاری را در سرزمینهای اشغالی داشتند. این تغییر میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، از جمله وابستگی بیشتر این شهرها به بخشهای اقتصادی آسیبپذیر و محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی که مانع از مشارکت فعال زنان در بازار کار میشوند. این افزایش بیکاری و تغییر در ساختار بازار کار، چالشهای جدی را برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.
دولت این رژیم تلاش میکند تا با ارائه بستههای حمایتی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، از تشدید بحران جلوگیری کند. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این اقدامات ممکن است کافی نباشد و نیاز به یک استراتژی جامع و بلندمدت برای اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش تابآوری بازار کار وجود دارد.
یکی از راهکارهای پیشنهادی، سرمایهگذاری در بخشهای نوآورانه و فناوریهای پیشرفته است که میتواند فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد کند و به کاهش وابستگی به بخشهای سنتی و آسیبپذیر کمک کند. همچنین، تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای دیگر و جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند.
در نهایت، توجه به نیازهای گروههای آسیبپذیر و ارائه آموزشهای تخصصی و مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار، از جمله اقدامات ضروری برای کاهش بیکاری و بهبود شرایط زندگی مردم است. این بحران اقتصادی، بار دیگر نشان داد که صلح و ثبات، پیششرطهای اساسی برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی هستند و ادامه جنگ و درگیری، تنها به تشدید مشکلات و افزایش رنج مردم منجر خواهد شد
