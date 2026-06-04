کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی حملونقل مسافر کشور با صدور بخشنامهای، افزایش ۲۱ درصدی نرخ جابهجایی مسافر در تمامی ناوگان حملونقل عمومی جادهای را از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ کرد. این افزایش به دلیل الزامات قانونی و حمایت از مالکان ناوگان صورت گرفته است.
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی حملونقل مسافر کشور با صدور بخشنامه ای خطاب به انجمنهای صنفی شرکتها و مؤسسات حملونقل مسافر سراسر کشور، از افزایش ۲۱ درصدی نرخ جابهجایی مسافر در حملونقل عمومی جادهای خبر داد.
این بخشنامه که از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ لازمالاجرا خواهد بود، با استناد به الزامات قانونی و در راستای حمایت از مالکان ناوگان حملونقل عمومی، جبران بخشی از هزینههای بهرهبرداری، نگهداری، تعمیرات و نوسازی ناوگان و همچنین تشویق سرمایهگذاری جدید در این بخش صادر شده است. به گزارش فرارو، در این ابلاغیه تأکید شده که نرخ جابهجایی مسافر در تمامی مسیرها و انواع ناوگان حملونقل مسافری از تاریخ مذکور به میزان ۲۱ درصد افزایش مییابد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که فعالان صنفی حملونقل بارها نسبت به فرسودگی ناوگان و عدم تناسب هزینهها با درآمدها اعتراض کرده بودند. بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۶۰ درصد ناوگان حملونقل عمومی جادهای کشور فرسوده هستند و افزایش نرخ میتواند گامی در جهت نوسازی آنها باشد. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که این افزایش ممکن است بر تورم عمومی و هزینههای سفر تأثیر بگذارد.
نکته مهم در این بخشنامه، تأکید بر شفافیت و عدم تغییر قیمت بلیتهای صادر شده پیش از تاریخ اجرا است. بلیتهایی که پیش از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ صادر شدهاند، مشمول افزایش قیمت نخواهند بود و شرکتها موظفاند خدمات حملونقل را مطابق نرخ درجشده در بلیت ارائه کنند. همچنین دریافت هرگونه مابهالتفاوت یا مطالبه وجه خارج از نرخهای مصوب تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این ابلاغیه در حالی صادر شده که بازار حملونقل مسافر در آستانه فصل تابستان و تعطیلات با افزایش تقاضا مواجه است. شرکتها و مؤسسات حملونقل موظف شدهاند سامانههای فروش بلیت خود را بهروز کرده و اطلاعات مربوط به نرخهای جدید را به مسافران اطلاعرسانی کنند. ضمناً نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران عامل شرکتها و تشکلهای صنفی قرار داده شده است.
در این میان، اتحادیههای صنفی حملونقل ابراز امیدواری کردهاند که افزایش نرخ به بهبود خدمات و کاهش فرسودگی ناوگان منجر شود. با این وجود، برخی مسافران نگران افزایش هزینههای سفر هستند و از مسئولان میخواهند که بر کیفیت خدمات نیز نظارت دقیق داشته باشند.
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی حملونقل مسافر کشور در پایان این بخشنامه بر لزوم همکاری تمامی ذینفعان برای اجرای صحیح آن تأکید کرده و هرگونه تخلف از نرخهای مصوب را مغایر با حقوق مسافران و مفاد قرارداد حمل دانسته است. این تصمیم در حالی اجرایی میشود که صنعت حملونقل ایران با چالشهای متعددی از جمله تحریمها، افزایش قیمت سوخت و قطعات یدکی مواجه است.
انتظار میرود که افزایش ۲۱ درصدی نرخ جابهجایی مسافر حداقل در کوتاهمدت به بهبود وضعیت مالی شرکتهای حملونقل کمک کند. با این حال، برای حل اساسی مشکلات این بخش، برنامههای بلندمدتتری مانند نوسازی ناوگان، بهینهسازی مصرف سوخت و توسعه حملونقل ترکیبی ضروری به نظر میرسد
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