در حالی که تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافته است، ترامپ از ارائه پیشنهاد ایران به آمریکا خبر داده و موسسه هادسون سپاه پاسداران را همچنان یک تهدید دریایی جدی ارزیابی می‌کند. افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی و آمریکا نیز از دیگر محورهای این گزارش است.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، اعلام کرده است که تهران در حال آماده‌سازی پیشنهادی با هدف پاسخگویی به خواسته‌های آمریکا است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به دلیل درگیری‌های اخیر افزایش یافته است.

موسسه تحقیقاتی هادسون در گزارشی به این نکته اشاره کرده که علی‌رغم تلفات سنگین وارده به نیروی دریایی ایران، سپاه پاسداران همچنان یک تهدید دریایی نامتقارن در تنگه هرمز به شمار می‌رود. این گزارش حاکی از آن است که سپاه پاسداران برای حفظ توانایی خود در ایجاد اختلال در تردد دریایی در خلیج فارس، به تاکتیک‌هایی مانند «ناوگان پشه‌ای» شامل عملیات ازدحامی، مین‌های دریایی و استفاده از پهپادها متکی است.

این وضعیت نگرانی‌ها را در مورد امنیت دریانوردی در این منطقه استراتژیک افزایش داده است. در همین حال، گروه بین‌المللی خطوط هوایی، مالک شرکت بریتیش ایرویز، نسبت به افزایش قیمت بلیط هواپیما هشدار داده است. این افزایش قیمت ناشی از احتمال بسته شدن تنگه هرمز در پی درگیری‌های ایران و پیامدهای آن بر قیمت نفت است.

به گفته اسکای نیوز، شرکت‌های هواپیمایی معمولاً برای محافظت از خود در برابر نوسانات قیمت سوخت، بخشی از سوخت مورد نیاز خود را از قبل با قیمت‌های ثابت خریداری می‌کنند که به آن 'پوشش ریسک' گفته می‌شود. با این حال، با توجه به وضعیت کنونی، نگرانی‌هایی در مورد کمبود سوخت جت در آینده وجود دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز اعلام کرده است که یک کشتی با پرچم ایران را در جریان محاصره جنوب ایران متوقف کرده است.

این کشتی در حال تلاش برای رسیدن به یکی از بنادر ایران بوده است. وِسلی هانت، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، نیز بر لزوم ادامه فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته است که این کشور در حال تضعیف است و نباید اقدامات نظامی آمریکا علیه آن در میانه راه متوقف شود.

شبکه خبری سی‌بی‌اس در گزارشی اعلام کرده است که با گذشت هشت هفته از آغاز درگیری‌ها، قیمت بنزین در آمریکا به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسیده است و خریداران خانه تحت فشار قرار گرفته‌اند. تورم نیز به بالاترین سطح خود در حدود دو سال گذشته رسیده است. اقتصاددانان معتقدند که حتی اگر جنگ به زودی پایان یابد، آمریکایی‌ها ماه‌ها پیامدهای اقتصادی آن را احساس خواهند کرد.

قیمت نفت خام برنت نیز ۴۴ درصد نسبت به قبل از شروع جنگ افزایش یافته و به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسیده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازگشت تولید نفت به سطح قبل از جنگ، یعنی ۱۰۰ میلیون بشکه در روز، زمان زیادی طول خواهد کشید.

مایک ویرث، مدیرعامل شرکت شورون، نیز با اشاره به خطرات امنیتی در تنگه هرمز، احتمال نیاز به اسکورت‌های دریایی ایالات متحده برای از سرگیری حمل و نقل تجاری از طریق این تنگه را مطرح کرده است. در همین حال، گزارش‌هایی از لبنان حاکی از آن است که جوانان لبنانی از آتش‌بس بین کشورشان و اسرائیل خوشحال هستند، اما در مورد آینده نگران هستند.

همچنین، کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین از اقدام وزارت خزانه‌داری این کشور برای جلوگیری از خرید نفت ایران توسط پکن استقبال کرده است. در داخل ایران نیز، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای از وضعیت نگران‌کننده زندانیان، شکنجه، نبود رسیدگی درمانی و نقض حقوق اولیه آن‌ها خبر داده‌اند





