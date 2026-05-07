قیمت نفت در معاملات اولیه جمعه بیش از دو درصد افزایش یافت و به دنبال تبادل آتش میان آمریکا و ایران، تنشهای منطقهای تشدید شد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از حمله به اهداف ایرانی در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد که ناوشکنهای آمریکایی آسیبی ندیدهاند. در همین حال، جمهوری اسلامی نیز از حملات موشکی و پهپادی به مقرهای حزب کرد ایرانی در عراق خبر داد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت نفت در معاملات اولیه جمعه بیش از دو درصد افزایش یافت و نفت خام آمریکا به ۹۶.۸ دلار رسید. به نوشته رویترز، این افزایش، پس از تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تشدید نگرانی از تنشها در خاورمیانه و تنگه هرمز رخ داده است.
چند مقام آمریکایی به شبکه خبری سیبیاس گفتند که ایالات متحده پنجشنبه به دو بندر ایران در مجاورت تنگه هرمز حمله کرد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال نوشت که سه ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده زیر آتش نیروهای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خارج شدند و افزود که ناوشکنهای آمریکایی آسیبی ندیدند، اما «خسارت بزرگی به مهاجمان ایرانی وارد شد.
» او افزود: «سه ناوشکن آمریکایی کلاس جهانی، با موفقیت بسیار زیاد، زیر آتش از تنگه هرمز خارج شدند. هیچ آسیبی به سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارات زیادی به مهاجمان ایرانی وارد شد. » رییسجمهوری آمریکا اضافه کرد این قایقها خیلی سریع به قعر دریا رفتند. او اشاره کرد: «موشکهایی به سمت ناوشکنهای ما شلیک شد، اما بهراحتی منهدم شدند.
همچنین پهپادهایی به پرواز درآمدند که در هوا سوزانده شدند و بسیار زیبا به دریا سقوط کردند، مثل پروانهای که به سوی مرگش فرو میافتد. » ترامپ نوشت: «یک کشور عادی اجازه میداد این ناوشکنها عبور کنند، اما ایران کشور عادیای نیست. آنها توسط دیوانهها اداره میشوند، و اگر فرصتی برای استفاده از سلاح هستهای داشته باشند، بدون تردید این کار را خواهند کرد — اما هرگز چنین فرصتی پیدا نخواهند کرد.
همانطور که امروز دوباره آنها را زمینگیر کردیم، در آینده اگر توافق را سریع امضا نکنند، بسیار سختتر و خشونتآمیزتر با آنها برخورد خواهیم کرد. » او در مورد سه ناوشکن آمریکایی نوشت: «این سه ناوشکن ما، با خدمه فوقالعادهشان، اکنون به محاصره دریایی ما بازخواهند گشت؛ محاصرهای که واقعاً یک دیوار فولادی است. » شبکه خبری پرس تیوی، متعلق به جمهوری اسلامی گزارش داد که وضعیت جزایر و شهرهای ساحلی ایران در تنگه هرمز به حالت عادی بازگشته است.
او همچنین گفت: «حملات تلافیجویانه علیه اهداف ایرانی پس از حمله به ایران فقط یک نوازش دوستانه بوده است. » این کانال تلگرامی توضیح بیشتری در این مورد نداده است. در همین حال، «رویداد ۲۴» گزارش داد که پدافند هوایی غرب تهران (نزدیک دریاچه چیتگر) اقدام به شلیک کرده است.
شبکه خبری بلومبرگ خبر داد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، فروش صدها فروند موشک رهگیر دفاع هوایی و سایر سلاحها به شرکای خاورمیانهای را به ارزش ۲۵.۸ میلیارد دلار، سه برابر مبلغی که دولت هفته گذشته هنگام اعلام توافقنامهها اعلام شده بود، تایید کرد. به گفته بلومبرگ، این رقم نشاندهنده تعهد دولت ترامپ به متحدانی است که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند، حملات تهران را تحمل کردهاند.
این شبکه خبری اشاره کرد حجم عظیم فروش احتمالی و سرعت آهسته تولید این سلاحها در آمریکا، پرسشهایی را در مورد اینکه شرکای منطقهای واشینگتن چه زمانی به این سلاحها دست خواهند یافت، مطرح میکند. سازمان حقوق بشری هانا از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای دو حزب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق خبر داد. هانا اشاره کرد جزئیات دقیقی از میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که جمهوری اسلامی حملات پهپادی به مقر حزب آزادی کردستان ایران، پاک، در نزدیکی شهر اربیل انجام داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز، حملات «بیدلیل» جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و در پاسخ، اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادهاند.
سنتکام در این بیانیه اعلام کرد ناوشکنهای «یواساس تراکستون»، «یواساس رافائل پرالتا» و «یواساس میسون» هنگام عبور از تنگه هرمز به سمت دریای عمان هدف حملات موشکی، پهپادی و قایقهای تندرو ایران قرار گرفتند، اما هیچیک از شناورهای آمریکایی آسیب ندیدند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای ایالات متحده «تهدیدهای ورودی» را منهدم کرده و در حملات متقابل، سایتهای پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل و همچنین مراکز اطلاعاتی و شناسایی ایران را هدف قرار دادهاند.
سنتکام تاکید کرد که واشینگتن به دنبال تشدید تنش نیست، اما برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه آماده باقی میماند
