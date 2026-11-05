بورس تهران از شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی را به ۶ درصد مثبت و منفی افزایش داد. این تغییر فرصت سوددهی و زیان را به ۶ میلیون تومان برای هر ۱۰۰ میلیون سرمایه می‌رساند.

بورس اوراق بهادار تهران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که از روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، دامنه مجاز نوسان قیمت برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی تغییر خواهد کرد. بر اساس این تصمیم جدید، سقف و کف نوسان قیمتی این صندوق‌ها از محدوده قبلی ۴ درصد به ۶ درصد مثبت و منفی ارتقا یافته است. این تغییر ساختاری به معنای آن است که قیمت واحدهای این صندوق‌ها در هر روز معاملاتی می‌تواند تغییرات بیشتری را تجربه کند و این موضوع تأثیر مستقیمی بر حجم سود و زیان احتمالی سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت خواهد داشت.

تغییرات جدید در محاسبات نوسان صندوق‌ها

برای درک بهتر این تغییر، باید به مثال عملی در مورد میزان نوسان مالی توجه کرد. اگر یک سرمایه‌گذار دارای ۱۰۰ میلیون تومان واحد صندوق اهرمی باشد، پیش از اجرای این قانون، حداکثر تغییر قیمت روزانه او ۴ میلیون تومان در هر جهت (سود یا زیان) بود. اما با اعمال دامنه ۶ درصدی، این رقم به ۶ میلیون تومان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، دامنه کامل تغییرات مجاز قیمت از ۸ واحد درصد به ۱۲ واحد درصد می‌رسد. البته کارشناسان تأکید می‌کنند که این ارقام تنها نشان‌دهنده ظرفیت تغییر قیمت هستند و به معنای قطعی بودن سود یا زیان برای هر فرد نمی‌باشد.

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دلایل و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان

حمید گنج خانی، کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل این تصمیم بیان می‌کند که افزایش دامنه نوسان گامی در جهت کارایی بیشتر بازار است. او معتقد است که این تغییر به قیمت‌ها اجازه می‌دهد تا سریع‌تر به تغییرات ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق واکنش نشان دهند. همچنین موافقان این طرح اشاره می‌کنند که این اقدام می‌تواند به کشف سریع‌تر قیمت‌ها کمک کرده و از تشکیل صف‌های متوالی خرید و فروش که معمولاً ناشی از محدودیت‌های کاذب است، بکاهد. این دیدگاه بر این باور است که بازار با دامنه بازتر، تعادل خود را سریع‌تر بازیابی می‌کند.

ریسک‌ها و هشدارهای کارشناسان برای سرمایه‌گذاران

در مقابل، مجتبی دانشی، کارشناس دیگر بازار سرمایه، هشدار می‌دهد که افزایش دامنه نوسان به تنهایی تضمین‌کننده نقدشوندگی بهتر نیست. او تأکید می‌کند که بدون حضور مؤثر بازارگردان‌ها و افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران، ممکن است شدت نوسانات کوتاه‌مدت افزایش یابد. نگرانی اصلی این گروه از کارشناسان مربوط به سرمایه‌گذاران کم‌تجربه است که ممکن است بدون درک ساختار اهرمی صندوق‌ها، صرفاً بر اساس رشد یا افت روزانه قیمت اقدام به معامله کنند. این موضوع می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و زیان‌های سنگین شود.

تأثیرات واقعی و اقدامات آتی در بازار

صندوق‌های اهرمی ذاتاً به دلیل ساختار خاص خود، حساسیت بیشتری به تغییرات بازار سهام دارند و این محدودیت‌های نوسان می‌تواند در دوره‌های افزایش تقاضا یا فشار فروش، روند تعدیل قیمت را طولانی‌تر کند. کارشناسان توصیه می‌کنند که برای بهره‌گیری از مزایای تصمیم جدید، شفافیت در انتشار اطلاعات مربوط به ارزش خالص دارایی‌ها و میزان ریسک هر صندوق ضروری است. سرمایه‌گذاران پیش از ورود به این بازار باید علاوه بر درک دامنه ۶ درصدی، ساختار اهرمی و احتمال زیان ناشی از تغییرات بازار را به دقت در تصمیم‌گیری خود لحاظ کنند تا از ریسک‌های احتمالی در امان بمانند.