گزارش جدید صندوق جهانی تحقیقات سرطان (WCRF) افزایش نرخ ابتلا به انواع مختلف سرطان در افراد زیر ۵۰ سال در آمریکا، انگلستان و هلند را طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد.

گزارش جدید منتشر شده توسط صندوق جهانی تحقیقات سرطان حاکی از یک روند نگران‌کننده در سلامت عمومی است که بر افزایش قابل‌توجه موارد ابتلا به انواع مختلف سرطان در افراد زیر ۵۰ سال دلالت دارد. این یافته‌های علمی که در سه کشور ایالات متحده آمریکا، انگلستان و هلند ثبت شده‌اند، نشان می‌دهند که الگوهای ابتلا به بیماری‌های سرطان در دهه گذشته تغییرات اساسی یافته است و دانشمندان همچنان در تلاشند تا دلایل دقیق و ریشه‌ای این پدیده را شناسایی کنند.

مطالعه جامع WCRF درباره روند ابتلا به سرطان

صندوق جهانی تحقیقات سرطان (WCRF) با بررسی داده‌های مربوط به ۱۲ نوع مختلف سرطان، تحلیلی جامع از وضعیت سلامت در سه دهه اخیر ارائه داده است. این تحلیل آماری شامل بازه‌های زمانی متفاوتی برای هر کشور بوده که برای آمریکا و هلند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ و برای انگلستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۳ را در بر می‌گیرد. نتایج این بررسی‌های گسترده نشان داد که میزان ابتلا به هفت نوع سرطان زودرس در انگلستان، پنج نوع سرطان در آمریکا و چهار نوع سرطان در هلند، از نظر آماری افزایش معناداری پیدا کرده است.

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آمار دقیق افزایش سرطان در انگلستان و آمریکا

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه که در انگلستان انجام شده است، افزایش چشمگیر میزان ابتلا به سرطان روده بزرگ و راست‌روده در افراد زیر ۵۰ سال است. بر اساس داده‌های ثبت شده، این نرخ از حدود ۳.۹ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۱ به حدود ۸.۴ مورد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. همچنین در میان مردان انگلستان، میزان ابتلا به سرطان پروستات در سنین زیر ۵۰ سال از حدود یک مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۱ به ۳.۶ مورد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

در بخش سلامت زنان انگلستان، آمارها نشان می‌دهد که میزان ابتلا به سرطان پستان در زنان زیر ۵۰ سال از ۴۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۱ به ۴۷.۵ مورد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. علاوه بر این، نرخ ابتلا به سرطان کلیه و سرطان رحم طی همان دوره تقریبااً دو برابر شده است. در ایالات متحده آمریکا نیز داده‌ها نشان داد که میزان ابتلا به سرطان کلیه در افراد زیر ۵۰ سال طی دوره بررسی شده بیش از دو برابر شده است و سرطان‌های روده بزرگ، راست‌روده، رحم و لوزالمعده نیز افزایش چشمگیری داشته‌اند.

تغییرات سبک زندگی و عوامل محیطی موثر بر ابتلا

پژوهشگران صندوق جهانی تحقیقات سرطان تاکید دارند که پاسخ نهایی درباره دلایل این افزایش هنوز مشخص نیست و احتمال می‌دهند این روند حاصل تعامل مجموعه‌ای از عوامل باشد. از جمله عواملی که در دست بررسی هستند عبارت‌اند از افزایش میزان اضافه وزن و چاقی، کاهش فعالیت بدنی، و تغییرات رژیم غذایی شامل مصرف بالای گوشت قرمز، گوشت‌های فراوری شده، غذاهای فست فودی و نوشیدنی‌های شیرین. همچنین کاهش مصرف فیبر در رژیم غذایی به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر شناسایی شده است.

دانشمندان نقش عوامل دیگری از جمله تغییرات محیطی، سبک زندگی مدرن و مواجهه با عوامل خطر از سنین پایین را نیز بررسی می‌کنند. جالب توجه است که بهبود روش‌های غربالگری و تشخیص و همچنین افزایش آگاهی عمومی درباره برخی انواع سرطان ممکن است بخشی از دلایل افزایش موارد ثبت شده باشد. در مقابل، میزان ابتلا به سرطان ریه در افراد زیر ۵۰ سال در هر سه کشور کاهش یافته است که این اتفاق در پی کاهش مصرف دخانیات طی دهه‌های گذشته رخ داده است.

تفسیر نتایج و پیامدهای آینده برای جوانان

با وجود افزایش آمار، پژوهشگران تاکید کردند که سرطان همچنان به‌مراتب در میان سالمندان شایع‌تر است و نتایج این مطالعه به معنای تبدیل شدن سرطان به بیماری شایع در میان جوانان نیست. با این حال، روند صعودی مشاهده شده در کشورهای آمریکا، انگلستان و هلند نیازمند توجه ویژه نهادهای بهداشتی و سیاست‌گذاران سلامت عمومی است. این مطالعه بین‌المللی نشان می‌دهد که عوامل خطر محیطی و رفتاری باید در برنامه‌های پیشگیرانه برای گروه‌های سنی جوان‌تر مورد توجه جدی‌تری قرار گیرند.