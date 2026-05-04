نخستوزیر بریتانیا حملات ایران به امارات را محکوم کرد، ترامپ از انفجار قریبالوقوع چاههای نفت ایران هشدار داد و ارزیابیها نشان میدهد برنامه هستهای ایران تغییر چندانی نکرده است.
در تحولات اخیر منطقه، نخستوزیر بریتانیا، کییر استارمر، حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی را قویاً محکوم کرد و خواستار ورود ایران به مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنشها در خاورمیانه شد.
استارمر بر ایستادگی بریتانیا در کنار امارات و دفاع از شرکای خلیج فارس تاکید کرد و خواستار مشارکت معنادار ایران در مذاکرات برای دستیابی به آتشبس پایدار و راهحل دیپلماتیک بلندمدت شد. همزمان، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، با هشدار درباره وضعیت بحرانی چاههای نفتی ایران، پیشبینی کرد که این چاهها بهزودی بهطور طبیعی منفجر خواهند شد، زیرا ایران در آستانه اتمام ظرفیت ذخیرهسازی نفت خود قرار دارد.
ترامپ هشدار داد که این انفجارها میتواند آسیب جبرانناپذیری به زیرساختهای نفتی ایران وارد کند و بازیابی نفت را عملاً غیرممکن سازد. در مقابل، ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد که جدول زمانی ایران برای ساخت سلاح هستهای، پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل، تغییر چندانی نکرده است.
این ارزیابیها حتی پس از دو ماه جنگ نیز ثابت ماندهاند، که نشان میدهد برای ایجاد اختلال جدی در برنامه هستهای تهران، نابود کردن یا انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا ضروری است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با انتقاد از طرح ترامپ برای تنگه هرمز، آن را پروژهای شکستخورده خواند و بر لزوم یافتن راهحل سیاسی برای بحرانهای منطقه تاکید کرد. او همچنین از آمریکا و امارات خواست تا مراقب دسیسههای بدخواهان باشند.
در همین حال، یک کشتی حمل خودروی آمریکایی با تجهیزات نظامی از تنگه هرمز عبور کرد و از خلیج فارس خارج شد. شاهزاده رضا پهلوی نیز با انتشار پیامی، از کشورهای عربی خواست تا از بازپسگیری ایران از رژیم فعلی حمایت کنند تا صلح و ثبات به منطقه بازگردد. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، حملات ایران به زیرساختهای غیرنظامی امارات را محکوم کرد و بر ادامه حمایت از امارات و متحدان پاریس در منطقه تاکید کرد.
او همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز و دستیابی به توافقی امنیتی برای مهار تهدیدهای ایران شد. افزایش تنشها در تنگه هرمز و حملات ایران به امارات، منجر به افزایش قیمت نفت خام برنت به ۱۱۴ دلار در هر بشکه شد، که بالاترین قیمت در چهار سال گذشته است. ترامپ پیشبینی کرد که با پایان جنگ، قیمت نفت بهسرعت کاهش خواهد یافت.
صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، نیز حملات ایران را محکوم کرد و خواستار بازگشت تهران به میز مذاکره و توقف ساخت سلاح هستهای شد. پادشاه بحرین نیز از هرگونه اقدام امارات برای حفظ امنیت و ثبات خود حمایت کرد. این تحولات نشاندهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت منطقه و ضرورت یافتن راهحلهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها است
