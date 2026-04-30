آخرین تحولات منطقه خاورمیانه شامل تهدیدات اسرائیل به اقدام علیه ایران، اختلافات داخلی در ایران بر سر سیاست خارجی، هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره رکود اقتصادی جهانی و نگرانیها در مورد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را در بر میگیرد.
تنش ها در خاورمیانه همچنان در حال افزایش است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ممکن است بهزودی برای مقابله با تهدیدهای تهران دوباره اقدام کنند.
این در حالی است که اسرائیل در حالت آمادهباش بالایی قرار دارد و آمادگیهای خود را برای احتمال ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی افزایش داده است. همزمان، مذاکرات میان واشینگتن و تهران با احتمال فروپاشی از اوایل هفته آینده روبرو است. در داخل ایران نیز اختلافات بر سر نحوه پیشبرد دیپلماسی و بهویژه مذاکرات هستهای وجود دارد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال خبر دادهاند که رییس دولت و رییس مجلس از عملکرد وزیر امور خارجه ناراضی هستند و خواستار برکناری او شدهاند. این نارضایتی به دلیل هماهنگی وزیر امور خارجه با فرمانده سپاه پاسداران و پیروی از دستورالعملهای او گزارش شده است. در همین حال، مالک شریعتی، نماینده مجلس، هشدار داده که در صورت حمله مجدد به ایران، باید برای مدت طولانی با نفت و گاز منطقه خداحافظی کرد.
در عرصه بینالمللی، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرده که مهلت قانونی مربوط به جنگ علیه جمهوری اسلامی در دوران آتشبس متوقف میشود و تاکید کرده که هیچگونه سرمایهگذاری در شرکتهای تولیدکننده تسلیحات نداشته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز با هشدار درباره بحران خاورمیانه و محدود شدن حقوق و آزادیهای کشتیرانی در تنگه هرمز، از خطر رکود اقتصادی جهانی خبر داده است.
او سه سناریو برای آینده ترسیم کرده که در بدترین حالت، میتواند منجر به کاهش رشد اقتصادی جهانی، افزایش تورم، افزایش فقر و گرسنگی شدید شود. گوترش خواستار بازگشت فوری حقوق و آزادیهای کشتیرانی و باز کردن تنگه هرمز شده است. مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز اعلام کرده که نیازی به رایگیری کنگره برای تایید عملیات در ایران نیست.
دولت ترامپ نیز از دولتهای خارجی خواسته به ائتلاف جدید «ساختار آزادی دریانوردی» برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بپیوندند. با وجود اعلام عدم وقوع حادثه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در بازه زمانی اخیر، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنان وضعیت امنیتی منطقه را ناپایدار توصیف کرده است. این مجموعه تحولات نشاندهنده پیچیدگی و حساسیت بالای اوضاع در منطقه و ضرورت دیپلماسی فعال برای جلوگیری از تشدید تنشها و حفظ ثبات است.
اعدام ساسان آزادوار، کاراته کار ۲۱ ساله ایرانی نیز واکنشهای گستردهای را در پی داشته و شاهزاده رضا پهلوی رژیم جمهوری اسلامی را به قتل این قهرمان متهم کرده است. او همچنین رژیم را به فریبکاری در مذاکرات متهم کرده و گفته است هر لحظه بقای این رژیم به بهای جان یک ایرانی دیگر تمام میشود. این تحولات همگی در کنار هم، تصویری نگرانکننده از وضعیت منطقه ارائه میدهند و ضرورت توجه و اقدام فوری جامعه بینالمللی را برجسته میکنند
