در نشست جدید سیاستهای مسکن، سقف وامهای حمایتی به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و طرحهای ویژهای برای تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان، حمایت از دهکهای پایین درآمدی و پرداخت اقساطی مطالبات پیمانکاران تصویب شد.
دولت در راستای مقابله با چالشهای گسترده بازار مسکن و کاهش فشار مالی بر متقاضیان خانه، تصمیماتی استراتژیک را در نشست اخیر بررسی وضعیت مسکن ملی اتخاذ کرد.
یکی از مهمترین دستاوردهای این جلسه، بازنگری در سقف تسهیلات پروژههای حمایتی بود که طی آن مبلغ وامهای اعطایی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تورم و افزایش قیمت نهادههای ساختمانی باعث شده بود بسیاری از متقاضیان در تأمین هزینههای نهایی با مشکل مواجه شوند.
افزایش این سقف تسهیلاتی به معنای تزریق نقدینگی بیشتر به پروژههای در حال اجراست تا روند تکمیل واحدهای مسکونی تسریع شده و متقاضیان بتوانند با تکیه بر منابع بانکی، فاصله میان درآمد خود و قیمت نهایی ملک را پوشش دهند. علاوه بر این، برای جذب سرمایههای بخش خصوصی و فعالسازی سازندگان مجرب، تصویب شد که تسهیلات ویژهای به سازندگانی اختصاص یابد که در قالب مشارکت، به ساخت واحدهای مسکونی استیجاری بپردازند.
این رویکرد با هدف افزایش عرضه مسکنهای اجارهای در بازار انجام شده تا فشار بر قیمتهای اجارهبها کاهش یابد و دسترسی به مسکن برای اقشاری که توان خرید ندارند، تسهیل شود. در محور دیگر این نشست، توجه ویژهای به وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجهای جوان معطوف شد که به دلیل هزینههای بالای مسکن با تأخیر در تشکیل خانواده مواجه هستند.
در این راستا، راهکار بهرهگیری از واحدهای مسکونی آماده و خالی که در استطاعت دولت یا نهادهای مربوطه است، برای واگذاری به زوجهای جوان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفت. این اقدام با هدف تبدیل موجودیهای غیربهرهبردار به واحدهای مسکونی فعال صورت میگیرد تا سرعت تأمین مسکن استیجاری برای خانوادههای نوپای جامعه افزایش یابد. همزمان، عدالت اجتماعی در توزیع منابع مسکن با تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ردیف مسکن محرومین توسط سازمان برنامه و بودجه تقویت شد.
این اعتبارات به طور کامل برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی و افرادی که در دهکهای پایین درآمدی جامعه قرار دارند هزینه خواهد شد. این تصمیم به این معناست که دولت تلاش میکند موانع مالی اولیه یا همان پیشپرداختها را برای اقشار آسیبپذیر حذف کند تا حق داشتن سرپناه برای همه شهروندان، فارغ از سطح درآمدی، محقق گردد.
برای پایداری زنجیره تولید مسکن و جلوگیری از توقف پروژهها، موضوع پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای ملی مسکن نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. با توجه به اهمیت نقش پیمانکاران در پیشبرد سریع پروژهها، مجوز تادیه مطالبات قطعی آنها صادر شد. طبق این مصوبه، پس از تحویل هر واحد مسکونی و اخذ مجوزهای قانونی لازم، مبالغ مورد مطالبه پیمانکاران بهصورت اقساطی از متقاضیان دریافت و به سازندگان پرداخت خواهد شد.
این مکانیسم پرداخت اقساطی باعث میشود که از یک سو فشار مالی یکباره بر خریدار وارد نشود و از سوی دیگر، نقدینگی لازم برای پیمانکاران جهت ادامه فعالیت در پروژههای بعدی فراهم گردد. در نهایت، با هدف شناسایی دقیق گلوگاههای تولید و عرضه مسکن، مقرر شد کارگروهی ویژه با حضور تمامی دستگاههای ذیربط تشکیل شود.
این کارگروه وظیفه دارد ظرف مدت ۴۵ روز، تمامی چالشهای موجود در زنجیره تأمین، از زمین تا تحویل واحد را بررسی کرده و نتایج و راهکارهای پیشنهادی خود را برای طرح در مراجع قانونی ارائه دهد تا سیاستهای کلان مسکن بر اساس دادههای میدانی و واقعی اصلاح شوند و نرخ تولید مسکن با نرخ تقاضای جامعه همسو گردد
