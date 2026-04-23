شرکت کارکس، بزرگترین تولیدکننده کاندوم جهان، به دلیل اختلال در تامین مواد خام ناشی از تنشهای نظامی در منطقه، احتمال افزایش قیمت محصولات خود را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام کرد. این موضوع نشاندهنده تاثیرات گستردهتر جنگ بر اقتصاد جهانی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی است.
شرکت کارکس ، بزرگترین تولیدکننده کاندوم در جهان، با اعلام نگرانی عمیق از تداوم تنشهای نظامی در منطقه و تاثیرات گسترده آن بر زنجیره تامین جهانی، احتمال افزایش قیمت محصولات خود را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام کرد.
این تصمیم در پی اختلالات فزاینده در تامین مواد خام حیاتی مورد نیاز برای تولید کاندوم اتخاذ شده است. کارکس، که مالک برندهای معتبر جهانی مانند دورکس و تروجان است و با برنامههای بهداشت ملی در کشورهای مختلف همکاری دارد، این موضوع را به طور رسمی به آژانسهای خبری رویترز و بلومبرگ اعلام کرده و بی بی سی نیز این خبر را تایید نموده است.
این افزایش قیمت، نه تنها نشاندهنده آسیبپذیری صنایع وابسته به نفت در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی است، بلکه هشداری جدی در مورد تاثیرات گستردهتر جنگ بر اقتصاد جهانی و قدرت خرید مصرفکنندگان به شمار میرود. از زمان آغاز درگیریهای اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، شاهد اختلالات شدید در عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی بودهایم.
این تنگه حیاتی، مسئولیت انتقال حدود یکپنجم از تولید جهانی نفت خام، گاز مایع طبیعی و سایر محصولات پتروشیمی را بر عهده دارد. وابستگی شرکت کارکس به مواد مشتق از نفت، به ویژه آمونیاک که برای تثبیت لاتکس طبیعی و همچنین چسب سیلیکونی مورد استفاده قرار میگیرد، این شرکت را در معرض آسیبپذیری بالایی قرار داده است.
افزایش هزینههای حمل و نقل و تاخیر در تحویل مواد اولیه، به ویژه در شرایط کنونی، فشار مضاعفی بر این شرکت وارد کرده است. گو میا کیات، مدیر ارشد کارکس، در گفتگو با بلومبرگ، به افزایش تقاضا برای کاندوم در شرایط بحرانی اشاره کرد و بیان داشت که این افزایش تقاضا، ناشی از نگرانیهای مربوط به آینده و امنیت شغلی است.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که هر فرزند، مسئولیت مالی بیشتری را به همراه دارد و در شرایط عدم اطمینان اقتصادی، افراد ممکن است در تصمیمگیری برای فرزندآوری محتاطتر عمل کنند. این اظهارات، نشاندهنده درک عمیق کارکس از تاثیرات روانشناختی و اقتصادی جنگ بر رفتار مصرفکنندگان است. افزایش قیمت کاندوم، تنها یکی از پیامدهای ناگوار این بحران است.
شاهد افزایش قیمت بلیطهای هواپیما، به ویژه بلیطهای اکونومی (تا ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته)، افزایش قیمت کودهای شیمیایی و کمبود هلیوم (مورد نیاز در تولید چیپهای کامپیوتری) و همچنین فشار بر صنعت تولید آب معدنی به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه هستیم. سازمان ملل نیز اخیراً در مورد افزایش قیمت شکر، محصولات لبنی و میوه به دلیل افزایش هزینههای حمل و نقل هشدار داده است.
در حالی که چشمانداز مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و ایران هنوز نامشخص است، دونالد ترامپ اعلام کرده است که در جریان ادامه مذاکرات، به آتشبس میان دو طرف پایبند خواهد بود. این موضوع، اگرچه میتواند تا حدودی از تشدید تنشها جلوگیری کند، اما همچنان عدم قطعیت در مورد آینده، تاثیرات منفی خود را بر بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
به طور کلی، شرایط کنونی نشاندهنده یک بحران چندوجهی است که تاثیرات عمیقی بر جنبههای مختلف زندگی انسانها دارد. از اقتصاد و معیشت گرفته تا امنیت و حریم خصوصی، همه چیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است و نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی دولتها، سازمانهای بینالمللی و افراد جامعه هستیم
