در پی گزارش دو حادثه امنیتی برای کشتی‌های تجاری، آمریکا از آغاز «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان، ایران نسبت به هرگونه اقدام نظامی خارجی هشدار داده است.

در کمتر از ۲۴ ساعت، دو حادثه امنیتی نگران‌کننده برای کشتی‌های تجاری در مسیرهای حیاتی منتهی به تنگه هرمز گزارش شده است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهند که سنتکام ، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ، به‌تازگی اعلام کرده است که از روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه پشتیبانی نظامی از « پروژه آزادی » را با هدف اصلی بازگرداندن آزادی و امنیت کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز آغاز می‌کند.

این پروژه در شرایطی کلید خورده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، روز یکشنبه با اعلام اجرای این طرح برای کمک به کشتی‌هایی که در منطقه گرفتار شده‌اند، هشدار صریحی را صادر کرد و اعلام داشت هرگونه تلاش برای ایجاد اختلال در این روند، با پاسخی قاطع و «قدرتمند» از سوی ایالات متحده مواجه خواهد شد. وقوع این دو حادثه دریایی در نزدیکی تنگه هرمز، به وضوح نشان‌دهنده آن است که سطح ریسک امنیتی در یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان، همچنان در سطحی بالا قرار دارد و نیازمند توجه و اقدام فوری است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرده است که یک نفتکش در حدود ۷۸ مایل دریایی شمال شهر فجیره در امارات متحده عربی، مورد هدف «پرتابه‌های ناشناس» قرار گرفته است. خوشبختانه، در این حادثه به هیچ‌یک از خدمه نفتکش آسیبی نرسیده است و تا این لحظه نیز هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی زیست‌محیطی ناشی از این حادثه منتشر نشده است.

با این حال، هنوز هویت عامل یا عاملان این حمله و همچنین نوع پرتابه‌های مورد استفاده، مشخص نشده است. این حادثه تنها یک روز پس از آن رخ داد که همین سازمان گزارش داد یک کشتی فله‌بر که در حال حرکت به سمت شمال بود، در حدود ۱۱ مایل دریایی غرب بندر سیریک در ایران، مورد حمله چند قایق کوچک قرار گرفته است.

در این حادثه نیز خوشبختانه تمامی خدمه کشتی سالم گزارش شده‌اند و هیچ آلودگی زیست‌محیطی رخ نداده است. همزمان با این تحولات، سنتکام جزئیات بیشتری را در مورد پشتیبانی نظامی آمریکا از «پروژه آزادی» ارائه داده است. این پشتیبانی شامل استفاده از ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده، بیش از ۱۰۰ فروند هواپیما که هم بر روی زمین و هم بر روی ناوهای هواپیمابر مستقر هستند، و همچنین ۱۵ هزار نیروی نظامی خواهد بود.

این نشان‌دهنده تعهد جدی آمریکا به حفظ امنیت در این منطقه است. دونالد ترامپ در سخنرانی روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد که آمریکا از روز دوشنبه به وقت خاورمیانه، با اجرای «پروژه آزادی» به کشتی‌ها و خدمه‌هایی که به دلیل شرایط موجود در تنگه هرمز در منطقه گرفتار شده‌اند، کمک خواهد کرد تا بتوانند به سلامت از آنجا خارج شوند.

او بار دیگر با لحنی قاطع هشدار داد که هرگونه تلاشی برای ایجاد اختلال در این روند، با واکنش «قدرتمند» از سوی آمریکا مواجه خواهد شد. با این حال، گزارش‌های منتشر شده از سوی وال‌استریت‌ژورنال حاکی از آن است که مأموریت اعلام‌شده فعلاً به معنای اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری توسط ناوهای نیروی دریایی آمریکا نیست، بلکه بیشتر یک سازوکار برای هماهنگی میان کشورها، شرکت‌های بیمه و خطوط کشتیرانی به منظور عبور از مسیرهای امن‌تر در تنگه هرمز است.

در مقابل، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، با صدور هشداری قاطع، اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امنیت تنگه هرمز را «با تمام توان» حفظ و مدیریت خواهند کرد و از تمامی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها خواست تا از تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح مستقر در تنگه خودداری کنند. او همچنین هشدار داد که هرگونه نیروی مسلح خارجی، به‌ویژه ارتش آمریکا، در صورت نزدیک‌شدن یا ورود به تنگه هرمز، «مورد تهاجم» قرار خواهد گرفت.

این اظهارات نشان‌دهنده تنش‌های موجود و مواضع سختگیرانه طرفین است. به این ترتیب، تنگه هرمز وارد مرحله‌ای حساس‌تر و پیچیده‌تر شده است: آمریکا می‌گوید قصد دارد مسیر خروج کشتی‌های گرفتار را باز کند، اما جمهوری اسلامی عبور بدون هماهنگی را خطرناک می‌داند و نسبت به ورود نیروهای مسلح خارجی هشدار می‌دهد. این وضعیت نیازمند دیپلماسی فعال و تلاش برای کاهش تنش‌ها در منطقه است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز پروژه آزادی آمریکا ایران امنیت دریایی حادثه دریایی سنتکام نفتکش کشتی فله‌بر

United States Latest News, United States Headlines