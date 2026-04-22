گزارش‌ها حاکی از تعیین مهلت کوتاهی توسط ترامپ به ایران برای پاسخ به پیشنهادهای مذاکره است، اما کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرده است. همزمان، فشار اقتصادی و محاصره دریایی بر ایران افزایش یافته و آمار اعدام‌های سیاسی نیز در داخل کشور بالا رفته است.

گزارش‌های اخیر حاکی از افزایش تنش ‌ها میان ایالات متحده و ایران است. در حالی که برخی منابع خبری از تعیین مهلت کوتاهی توسط دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری آمریکا ، به تهران برای پاسخ به پیشنهادهای مذاکره خبر می‌دهند، کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرده و بر لزوم ارائه پاسخی «یکپارچه» از سوی ایران تاکید کرده است.

این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تهدید و محاصره دریایی را مانع از مذاکره دانسته است. سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، خواستار تحویل اورانیوم غنی‌شده توسط ایران به ایالات متحده در چارچوب مذاکرات برای پایان دادن به جنگ شده و محاصره اقتصادی ایران را بخشی از «عملیات خشم اقتصادی» توصیف کرده است.

این محاصره، به گفته لیویت، اقتصاد ایران را در حال خفه شدن قرار داده و روزانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای این کشور هزینه دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز اعلام کرده است که ۲۹ شناور را وادار به تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر کرده است. همزمان، دولت ترامپ ارسال بخشی از محموله‌های نقدی دلار به عراق را متوقف کرده است که این اقدام نگرانی‌هایی جدی درباره ثبات اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.

این تصمیم در بحبوحه افزایش تنش میان واشنگتن و بغداد و در چارچوب فشار آمریکا برای مهار شبه‌نظامیان همسو با ایران اتخاذ شده است. در داخل ایران نیز، آمار اعدام‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی از اعدام دست‌کم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی است که این رقم معادل بیش از یک‌سوم کل اعدام‌های سیاسی ثبت‌شده در سال گذشته است.

در این میان، دور دوم مذاکرات احتمالی ممکن است روز جمعه برگزار شود، اما خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه، گزارش داده که تهران در حال حاضر تصمیمی برای شرکت در مذاکرات ندارد. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت کنونی و احتمال تشدید تنش‌ها در آینده نزدیک است. افزایش فشار اقتصادی، محدودیت‌های دریایی و افزایش اعدام‌ها در داخل ایران، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر روند مذاکرات و آینده روابط بین ایران و آمریکا تاثیرگذار باشند.

در نهایت، پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا و تصمیم‌گیری در مورد ادامه مذاکرات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مسیر آینده این روابط خواهد داشت





