قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی، به دلیل تشدید لفاظی‌های دونالد ترامپ علیه ایران و تهدید به اقدامات شدیدتر، افزایش یافت. همچنین، حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی روسیه و محدودیت‌های تولید اوپک پلاس، بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بود.

در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی، قیمت نفت به دنبال تشدید تنش‌ها و تهدیدات از سوی دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران ، شاهد افزایش قابل توجهی بود. این افزایش قیمت، که به دلیل نگرانی‌ها از اختلال در عرضه نفت به وجود آمده، نشان‌دهنده تاثیر عمیق ژئوپلیتیک بر بازارهای انرژی است. ترامپ ، با تاکید بر احتمال اقدامات شدیدتر در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز ، آتش اختلافات را شعله‌ورتر کرد و این امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن‌تر و در نتیجه افزایش قیمت نفت باشند.

افزایش قیمت نفت به این دلیل نیز بود که بازارها نگران بودند که هرگونه درگیری نظامی در منطقه خاورمیانه، که بخش قابل توجهی از تولید نفت جهان را در خود جای داده است، می‌تواند باعث اختلال در عرضه و افزایش قیمت‌ها شود. این نگرانی‌ها، به ویژه پس از حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی روسیه در دریای سیاه، تشدید شد و نشان داد که حتی درگیری‌های محدود نیز می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی داشته باشد.\قیمت آتی نفت برنت، شاخص اصلی قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی، با ۵۷ سنت افزایش به ۱۱۰ دلار و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید. این افزایش معادل ۰.۵ درصد بود و نشان‌دهنده واکنش سریع بازار به تحولات ژئوپلیتیکی است. از سوی دیگر، قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با ۱ دلار و ۲۶ سنت افزایش، به ۱۱۳ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید. این افزایش ۱.۱ درصدی، نشان‌دهنده تقاضای بیشتر برای نفت آمریکا به عنوان جایگزینی برای نفت خاورمیانه است. در همین راستا، پریمیوم‌های نفت WTI به بالاترین حد خود رسیده‌اند، زیرا پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی در تلاش برای یافتن منابع جایگزین نفت خاورمیانه هستند. شرکت نفت دولتی آرامکوی عربستان سعودی نیز قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب برای تحویل در ماه مه به آسیا را افزایش داد، که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تولید و عرضه نفت در این منطقه است. این شرکت، قیمت نفت خود را معادل ۱۹ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه بالاتر از میانگین شاخص نفت عمان/دبی تعیین کرد.\علاوه بر تنش‌های ژئوپلیتیکی، عوامل دیگری نیز بر افزایش قیمت نفت تاثیرگذار بودند. روسیه، با اعلام حمله پهپادی اوکراین به پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر در دریای سیاه، که ۱.۵ درصد از عرضه جهانی نفت را مدیریت می‌کند، نگرانی‌ها در مورد عرضه را افزایش داد. روسیه از آسیب به زیرساخت‌های بارگیری و مخازن ذخیره‌سازی خبر داد، که این امر می‌تواند باعث اختلال در صادرات نفت شود. در همین حال، توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت به میزان ۲۰۶ هزار بشکه در روز در ماه مه، تا حد زیادی بی‌اثر به نظر می‌رسد، زیرا اعضای کلیدی این گروه با محدودیت‌های تولید مواجه هستند و نمی‌توانند تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش دهند. این موضوع، نشان می‌دهد که عرضه نفت همچنان محدود است و هرگونه اختلال در تولید یا عرضه می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. در مجموع، افزایش قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه، نتیجه ترکیبی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌ها در مورد عرضه و محدودیت‌های تولید است. این عوامل، بازارهای انرژی را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده و سرمایه‌گذاران را به احتیاط وادار کرده‌اند. تحلیلگران معتقدند که تا زمانی که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه کاهش نیابد و عرضه نفت با ثبات نرسد، قیمت‌ها همچنان در معرض نوسانات قرار خواهند داشت





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قیمت نفت ترامپ ایران تنگه هرمز اوپک پلاس

United States Latest News, United States Headlines