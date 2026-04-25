آخرین تحولات منطقه از جمله اظهارات ترامپ درباره پیشنهاد ایران، ارزیابی امارات از تهدیدات ایران، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و تحولات دیپلماتیک در اجلاس خزر.
دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، اعلام کرده است که تهران در حال آمادهسازی پیشنهادی با هدف پاسخگویی به خواستههای آمریکا است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه خلیج فارس همچنان بالا است.
انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، ایران را به عنوان یک تهدید بلندمدت برای منطقه توصیف کرده و به حملات موشکی و پهپادی گسترده به کشورهای عربی خلیج فارس اشاره کرده است. او اظهار داشته که ایران حدود ۲۸۰۰ موشک و پهپاد به امارات متحده عربی شلیک کرده که بیشتر آنها زیرساختهای حیاتی انرژی را هدف قرار دادهاند.
مایک ویرث، مدیرعامل شرکت شورون، نیز بر نیاز به اسکورتهای دریایی ایالات متحده برای از سرگیری حمل و نقل تجاری در تنگه هرمز تاکید کرده و خواستار اطمینان از امنیت خدمه و محمولهها شده است. در لبنان، جوانان از آتشبس بین کشورشان و اسرائیل استقبال میکنند، اما نسبت به آینده نگران هستند. برخی از آنها خواستار پایان حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان شدهاند.
همزمان، کمیته منتخب مجلس نمایندگان ایالات متحده در امور چین از اقدام وزارت خزانهداری آمریکا برای جلوگیری از خرید نفت ایران توسط پکن استقبال کرده و گزارشهایی مبنی بر استفاده چین از ناوگان سایه خود برای خرید نفت از ایران منتشر شده است. از سوی دیگر، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیهای وضعیت نگرانکننده خود را تشریح کرده و به شکنجه، عدم رسیدگی درمانی و نقض حقوق اولیه خود اشاره کردهاند.
آنها همچنین به برخوردهای خشونتآمیز در داخل زندان و محرومیت از خدمات درمانی برای زندانیانی که در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند، اعتراض کردهاند. در حوزه دیپلماسی، گزارشهایی مبنی بر لغو نشدن اجلاس خزر و احتمال اولین دیدار بین ولادیمیر پوتین و مجتبی خامنهای منتشر شده است. وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز حمله تروریستی با پهپاد به کویت را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشور دانسته است.
در نهایت، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، تمدید معافیتهای واشینگتن برای نفت ایران و روسیه را رد کرده است. این تحولات نشاندهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت منطقه و ادامه تنشها در ابعاد مختلف است
