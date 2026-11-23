گسترش مراکز داده و هوش مصنوعی تقاضای برق جهانی را بیش از ۱۰ هزار تراوات‌ساعت افزایش می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که هزینه‌های توسعه شبکه‌ها بر دوش مصرف‌کنندگان و جوامع محلی می‌افتد.

گسترش صنعت فناوری اطلاعات و افزایش چشمگیر تقاضا برای مراکز داده ، باعث رشد قابل توجه مصرف برق در سطح جهانی شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تقاضای جهانی برای برق طی ۱۰ سال آینده، بیش از ۱۰ هزار تراوات‌ساعت افزایش یابد. پاسخگویی به این نیاز فزاینده، نیازمند توسعه و نوسازی فوری شبکه‌های انتقال و توزیع برق در سراسر جهان است.

هشدارهای آژانس بین‌المللی انرژی درباره بحران انرژی

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشم‌انداز انرژی جهان، بار دیگر درباره افزایش مصرف برق مراکز داده و فشار فزاینده آنها بر منابع تامین انرژی هشدار داد. این نگرانی‌ها، همراه با مخالفت جوامع محلی با احداث مراکز داده جدید به دلیل احتمال افزایش هزینه برق خانوارها، به یکی از موضوعات مهم بحث‌های سیاسی تبدیل شده است. از سوی دیگر، برخی کارشناسان درباره آینده انقلاب هوش مصنوعی نیز تردید دارند، زیرا اگر اپراتورهای مراکز داده نتوانند برق مورد نیاز تاسیسات برنامه‌ریزی شده خود را تامین کنند، تحقق اهداف این صنعت با مشکل مواجه خواهد شد.

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آژانس بین‌المللی انرژی تاکید کرد برقی‌سازی موفق، مستلزم دسترسی پایدار و مقرون‌به‌صرفه به برق است. توسعه شبکه‌ها، استفاده کارآمد از زیرساخت‌های موجود و افزایش انعطاف‌پذیری سامانه‌های برق اهمیت زیادی دارد. هرچند پیش‌بینی می‌شود هوش مصنوعی به بهبود بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی شبکه‌های برق کمک کند، افزایش سریع تقاضای مراکز داده در شرایط کنونی فشار بیشتری بر برخی بازارها و زنجیره‌های تامین وارد کرده است.

تقسیم ناعادلانه هزینه‌های زیرساخت و تأثیر بر آمریکای شمالی

یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، نحوه تقسیم هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های برق است. پیش از رونق هوش مصنوعی نیز اهداف کاهش انتشار کربن، به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در خطوط انتقال برق نیاز داشتند. اکنون با افزایش تعداد مراکز داده و دیگر مصرف‌کنندگان بزرگ، هزینه تامین برق مطمئن و کم‌کربن بیشتر شده است. نتایج پژوهش دانشگاه کرنل نشان داد تقاضای مراکز داده باعث افزایش قیمت عمده‌فروشی برق در چهار منطقه آمریکا شده است.

با این حال، اپراتورهای این مراکز تنها ۳۸ درصد هزینه‌های زیرساختی مربوط به اتصال تاسیسات خود به شبکه و استفاده از آن را پرداخت کرده‌اند و باقی هزینه‌ها بر دوش جوامع محلی افتاده است. بر اساس این پژوهش، سهم اپراتورها، ۳.۱۲ میلیارد دلار و سهم خانوارها ۵.۱۳ میلیارد دلار بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال نیز گزارش کرد حدود ۵۸ گیگاوات ظرفیت جدید مراکز داده در آمریکا در دست ساخت است که شامل ۵۷۷ موقعیت مکانی می‌شود. تقاضای برق این تاسیسات معادل ۶ برابر اوج مصرف برق شهر نیویورک برآورد شده است. حدود یک‌پنجم این ظرفیت در ایالت تگزاس در حال ساخت است که مخالفت‌های سیاسی با توسعه مراکز داده در آن افزایش یافته است.

جینا هینوجوسا، فرماندار منتخب تگزاس، پیش از انتخابات خواستار توقف فوری احداث مراکز داده شده بود تا قانون‌گذاران بتوانند سازوکارهایی برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری درباره احداث این تاسیسات ایجاد کنند.

استثمار عظیم سرمایه در زیرساخت‌های برق اتحادیه اروپا

در اروپا نیز برنامه‌های گذار انرژی به سرمایه‌گذاری عظیمی در زیرساخت‌های برق نیاز دارد. اتحادیه اروپا قصد دارد ظرفیت خطوط اتصال برق میان کشورهای عضو را دو برابر کرده و تا ۲۰۳۰، حدود ۵۸۴ میلیارد یورو معادل ۶۴۱ میلیارد دلار، برای بازسازی و توسعه شبکه منطقه‌ای هزینه کند. بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها احتمالا از طریق مصرف‌کنندگان تامین خواهد شد. بر اساس گزارش اویل پرایس، در مجموع، توسعه شبکه‌های برق با هدف کاهش هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان در تعارض قرار گرفته است.

شرکت‌های برق و دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تحمل چنین هزینه‌هایی نیستند و ناچار هستند بخشی از آن را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. از سوی دیگر، سپردن تمام هزینه تامین انرژی و توسعه شبکه به اپراتورهای مراکز داده نیز با اهداف توسعه هوش مصنوعی در تضاد خواهد بود. این صنعتی که تاکنون صدها میلیارد دلار سرمایه جذب کرده، اما هنوز بازده اقتصادی متناسبی با این سرمایه‌گذاری‌ها نداشته است.