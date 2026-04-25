اظهارات ترامپ درباره پیشنهاد ایران، هشدار خطوط هوایی درباره افزایش قیمت بلیط، توقف کشتی ایرانی توسط آمریکا، افزایش قیمت بنزین و تورم در آمریکا، و گزارش‌هایی از وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در ایران از جمله مهم‌ترین اخبار این گزارش هستند.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، اعلام کرده است که تهران در حال آماده‌سازی پیشنهادی با هدف پاسخگویی به خواسته‌های آمریکا است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به دلیل درگیری‌های اخیر افزایش یافته است.

گروه بین‌المللی خطوط هوایی (IAG)، مالک شرکت بریتیش ایرویز، نسبت به افزایش قیمت بلیط هواپیما هشدار داده است. این افزایش قیمت ناشی از نگرانی‌ها در مورد بسته شدن تنگه هرمز و افزایش شدید قیمت نفت در صورت وقوع جنگ گسترده‌تر در ایران است.

اسکای نیوز گزارش داده که شرکت‌های هواپیمایی معمولاً برای محافظت از خود در برابر نوسانات قیمت سوخت، بخشی از سوخت مورد نیاز خود را از قبل با قیمت‌های ثابت خریداری می‌کنند، اما با این حال، وضعیت فعلی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز اعلام کرده که یک کشتی با پرچم ایران را در جریان محاصره جنوب ایران متوقف کرده است. این کشتی در حال تلاش برای رسیدن به یکی از بنادر ایران بوده است.

وِسلی هانت، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، با اشاره به تضعیف جمهوری اسلامی، خواستار ادامه فشار بر این کشور شده و تاکید کرده که اقدامات نظامی آمریکا نباید نیمه‌کاره رها شود. شبکه سی‌بی‌اس در گزارشی اعلام کرده که با گذشت هشت هفته از آغاز درگیری‌ها، قیمت بنزین در آمریکا به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسیده و خریداران خانه تحت فشار قرار گرفته‌اند. تورم نیز به بالاترین سطح خود در حدود دو سال گذشته رسیده است.

اقتصاددانان معتقدند که حتی در صورت پایان یافتن جنگ، آمریکایی‌ها ماه‌ها اثرات اقتصادی آن را احساس خواهند کرد. قیمت نفت خام برنت نیز ۴۴ درصد نسبت به قبل از شروع جنگ افزایش یافته و به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسیده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازگشت تولید نفت به سطح قبل از جنگ، یعنی ۱۰۰ میلیون بشکه در روز، زمان زیادی طول خواهد کشید.

مایک ویرث، مدیرعامل شرکت شورون، نیز با اشاره به خطرات امنیتی در تنگه هرمز، احتمال نیاز به اسکورت‌های دریایی ایالات متحده برای از سرگیری حمل و نقل تجاری از طریق این تنگه را مطرح کرده است. در لبنان، جوانان لبنانی از آتش‌بس بین کشورشان و اسرائیل استقبال کرده‌اند، اما در مورد آینده نامطمئن هستند. آن‌ها خواستار پایان حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان هستند.

در همین حال، کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین از اقدام وزارت خزانه‌داری این کشور برای جلوگیری از خرید نفت ایران توسط پکن استقبال کرده است. همچنین، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای از وضعیت نگران‌کننده زندانیان، شکنجه، نبود رسیدگی درمانی و نقض حقوق اولیه آن‌ها خبر داده‌اند. آن‌ها همچنین به برخوردهای خشونت‌آمیز در داخل زندان و محرومیت زندانیان از خدمات درمانی اشاره کرده‌اند





