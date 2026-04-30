درگیری‌های دریایی، اظهارات تند ترامپ و کاتز، هشدار دبیرکل سازمان ملل و نگرانی‌های اقتصادی در ایران؛ تحولات اخیر منطقه و تاثیر آن بر ایران.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در اظهاراتی تند، صدراعظم آلمان را به دخالت در مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران مورد انتقاد قرار داد و خواستار تمرکز بر حل مشکلات داخلی کشورش شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به شدت افزایش یافته و نگرانی‌ها در مورد احتمال گسترش درگیری‌ها وجود دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز اعلام کرده است که تا کنون ۴۴ کشتی تجاری به دستور نیروهای آمریکایی مجبور به تغییر مسیر و بازگشت به بنادر شده‌اند.

این اقدام در چارچوب عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوب ایران در دریای عرب صورت می‌گیرد و هدف از آن، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و جلوگیری از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز است. از سوی دیگر، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک واشینگتن با تهران، هشدار داد که تل‌آویو ممکن است به زودی مجبور به اقدام نظامی شود تا تهدیدهای وجودی ناشی از جمهوری اسلامی را از بین ببرد.

او مدعی شد که ایران در طول یک سال گذشته ضربات سنگینی متحمل شده که آن را در همه حوزه‌ها سال‌ها به عقب رانده است. کاتز همچنین تأکید کرد که ترامپ در هماهنگی با بنیامین نتانیاهو، در حال رهبری تلاشی برای تکمیل اهداف این کارزار است تا اطمینان حاصل شود که ایران دیگر برای نسل‌های آینده تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، ایالات متحده و جهان آزاد نخواهد بود.

این اظهارات نشان‌دهنده افزایش هماهنگی بین واشینگتن و تل‌آویو در قبال ایران و احتمال تشدید فشارها بر تهران است. در عرصه دیپلماتیک، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که وزرای خارجه فرانسه و عربستان سعودی در ریاض بر ضرورت تقویت آتش‌بس در ایران و لبنان تاکید کرده‌اند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و ایجاد ثبات در منطقه است.

در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، اعلام کرد که توقف حملات اسرائیل به لبنان بخشی از تفاهم آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا بوده و تهران در روندهای آینده نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد. این اظهارات نشان‌دهنده تلاش تهران برای استفاده از دیپلماسی و ایجاد توازن در منطقه است.

با این حال، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در گفت‌وگو با الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهوری بلاروس، با انتقاد از حملات مکرر آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات، اعلام کرد که این حملات موجب بی‌اعتمادی کامل تهران به واشینگتن شده است. او همچنین تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل در حین گفت‌وگوهای هسته‌ای پیشین دو بار به جمهوری اسلامی حمله کردند و همچنان احتمال تکرار این حملات وجود دارد.

این اظهارات نشان‌دهنده بدبینی تهران به واشینگتن و تردید در مورد امکان دستیابی به توافق هسته‌ای است. در سطح بین‌المللی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به تشدید پیامدهای اقتصادی جهانی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز در نتیجه جنگ در ایران هشدار داده است. این هشدار نشان‌دهنده نگرانی‌های بین‌المللی در مورد تأثیرات احتمالی درگیری‌ها در ایران بر اقتصاد جهانی است.

در داخل ایران، مخاطبان ایران‌اینترنشنال، اینترنت طبقاتی را رانت حکومتی و خیانت به مردم توصیف کرده و خواستار دسترسی همگانی به اینترنت آزاد شدند. این اعتراضات نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از سیاست‌های اینترنتی دولت و تقاضا برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها و ثبت رکوردهای تازه برای نرخ دلار، کاهش ارزش پول ایران به یکی از نگرانی‌های روزمره شهروندان تبدیل شده است. کاربران رسانه‌های اجتماعی از کاهش قدرت خرید و تشدید فشارهای معیشتی می‌گویند.

در همین راستا، نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاح بریتانیا، با حضور در محل حمله به یک منطقه یهودی‌نشین در شمال لندن، مدعی شد که بر اساس اطلاعات دریافتی از منابعی در دیاسپورای ایرانی، ماموران جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شده‌اند. او این اقدام را تهدیدی برای امنیت بریتانیا دانست و خواستار واکنش دولت این کشور شد





