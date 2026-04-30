درگیری‌های دریایی، اظهارات تند ترامپ و کاتز، نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی ایران و نفوذ احتمالی ماموران جمهوری اسلامی به بریتانیا از جمله مهم‌ترین تحولات اخیر در منطقه و ایران هستند.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در اظهاراتی تند، صدراعظم آلمان را به دخالت در مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران مورد انتقاد قرار داد و خواستار تمرکز بر حل مشکلات داخلی کشورش شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به شدت افزایش یافته و نگرانی‌ها در مورد احتمال گسترش درگیری‌ها وجود دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز اعلام کرده است که تا کنون ۴۴ کشتی تجاری به دستور نیروهای آمریکایی مجبور به تغییر مسیر و بازگشت به بنادر شده‌اند. این اقدام در چارچوب عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوب ایران در دریای عرب صورت می‌گیرد و هدف از آن، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران است.

این تحولات دریایی، نگرانی‌ها در مورد اختلال در تجارت جهانی و افزایش قیمت انرژی را افزایش داده است. وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتز، نیز در سخنانی ضمن حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک واشینگتن با تهران، هشدار داد که ممکن است تل‌آویو به زودی مجبور به اقدام نظامی شود تا تهدیدهای وجودی ناشی از جمهوری اسلامی را از بین ببرد.

او مدعی شد که ایران در طول یک سال گذشته ضربات شدیدی متحمل شده که آن را در همه حوزه‌ها سال‌ها به عقب رانده است. کاتز همچنین تاکید کرد که ترامپ در هماهنگی با نتانیاهو، در حال رهبری تلاشی برای تکمیل اهداف این کارزار است تا اطمینان حاصل شود که ایران دیگر برای نسل‌ها تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، ایالات متحده و جهان آزاد نخواهد بود.

این اظهارات نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و ایران و احتمال وقوع یک درگیری نظامی در آینده نزدیک است. در همین راستا، وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که وزرای خارجه فرانسه و عربستان سعودی در ریاض بر ضرورت تقویت آتش‌بس در ایران و لبنان تاکید کرده‌اند. این تلاش‌ها دیپلماتیک با هدف جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه صورت می‌گیرد. در داخل ایران نیز، نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته است.

با ثبت رکوردهای تازه برای نرخ دلار، کاهش قدرت خرید و تشدید فشارهای معیشتی به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تبدیل شده است. کاربران رسانه‌های اجتماعی از وضعیت دشوار اقتصادی و بی‌توجهی مسئولان به مشکلات مردم گلایه دارند. همزمان، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در گفت‌وگو با الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهوری بلاروس، حملات مکرر آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات را دلیل بی‌اعتمادی کامل تهران به واشینگتن عنوان کرد.

او همچنین اعلام کرد که آمریکا و اسرائیل در حین گفت‌وگوهای هسته‌ای پیشین دو بار به جمهوری اسلامی حمله کردند و همچنان احتمال تکرار این حملات وجود دارد. این اظهارات نشان‌دهنده ادامه بی‌اعتمادی و تنش میان ایران و غرب است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نسبت به تشدید پیامدهای اقتصادی جهانی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز در نتیجه جنگ در ایران هشدار داده است.

علاوه بر این، گزارش‌هایی از نفوذ ماموران جمهوری اسلامی به بریتانیا از طریق کانال مانش منتشر شده است که نگرانی‌ها در مورد امنیت این کشور را افزایش داده است. در نهایت، انتقادها از اینترنت طبقاتی و رانت حکومتی در ایران نیز افزایش یافته و خواستار دسترسی همگانی به اینترنت آزاد شده است





