انتشار گزارشهایی مبنی بر آمادهسازی ارتش آمریکا برای ارائه طرحی به دونالد ترامپ جهت اقدام احتمالی در جنگ علیه ایران، منجر به افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. این افزایش قیمت، نگرانیها در مورد اختلال در تأمین انرژی و افزایش تورم را تشدید کرده است.
افزایش چشمگیر قیمت نفت پس از انتشار گزارشهای مربوط به برنامهریزی احتمالی آمریکا برای یک اقدام نظامی علیه ایران ، بازارهای جهانی را در حالت هشدار قرار داده است.
این افزایش قیمت، که نفت برنت را به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسانده، در پی انتشار گزارشی از سوی سایت خبری اکسیوس رخ داده است. اکسیوس مدعی شده که فرماندهی مرکزی ایالات متحده در حال آمادهسازی طرحی برای حملات «کوتاه و قدرتمند» به ایران است، با هدف شکستن بنبست موجود در مذاکرات با تهران.
این طرح شامل هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی ایران و حتی احتمال تصرف بخشی از تنگه هرمز برای بازگشایی آن به روی کشتیرانی تجاری است، که ممکن است نیازمند استقرار نیروهای زمینی باشد. واکنش بازار نفت به این گزارشها فوری و قابل توجه بوده است. قیمت نفت خام برنت تقریباً ۷ درصد افزایش یافته و در مقطعی از مرز ۱۲۶ دلار در هر بشکه عبور کرد، که بالاترین رقم از زمان آغاز جنگ در اوکراین محسوب میشود.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۲.۳ درصدی به حدود ۱۰۹ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که مذاکرات صلح در منطقه متوقف شده و تنگه هرمز همچنان به طور عملی بسته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حتی احتمال اندکی از تشدید درگیریها در خلیج فارس میتواند پیامدهای گستردهای برای منابع انرژی جهانی داشته باشد.
ایالات متحده نیز اعلام کرده است که تا زمانی که ایران به تهدید کشتیها در تنگه هرمز ادامه دهد، بنادر این کشور را مسدود خواهد کرد، اقدامی که میتواند به طور جدی حمل و نقل انرژی جهانی را مختل کند. این تهدید در پاسخ به حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به اهداف ایرانی صورت گرفته است. نگرانیها در مورد تأثیرات اقتصادی این تحولات، دولت دونالد ترامپ را نیز برانگیخته است.
گزارش شده است که مدیران انرژی روز سهشنبه با ترامپ دیدار کردهاند تا در مورد راههای کاهش اثرات احتمالی جنگ بر مصرفکنندگان آمریکایی گفتگو کنند. این دیدار نشاندهنده نگرانی عمیق در مورد اختلال طولانیمدت در تأمین انرژی و افزایش تورم است. تحلیلگران معتقدند که نزدیک شدن قیمت نفت به ۱۲۵ دلار، سطحی است که میتواند برای کسبوکارها و سیاستمداران نگرانکننده باشد و احتمالاً منجر به تلاشهای جدیدی برای کاهش تنشها در منطقه خواهد شد.
ویل واکر-آرنوت، مدیر سرمایهگذاری در بانک ریموند جیمز، اظهار داشته که سوال اصلی این است که دولت ترامپ تا چه حد میتواند افزایش قیمتها و اثرات اقتصادی ناشی از آن را تحمل کند. در همین حال، جنگ مجازی بین سفارتخانههای ایران و حسابهای مرتبط با ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نیز ادامه دارد که نشاندهنده تشدید تنشها در ابعاد مختلف است.
قرارداد آتی نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن در حال انقضا است و قرارداد فعالتر برای ماه ژوئن با افزایش حدود ۲ درصدی به حدود ۱۱۳ دلار در هر بشکه معامله میشود
