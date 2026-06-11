بر اساس گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، افزایش هزینه مسکن، حق برخورداری از مسکن مناسب را برای بسیاری از اروپایی‌ها بیش از پیش دست‌نیافتنی کرده است. این نهاد همچنین برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۵، نزدیک به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در اتحادیه اروپا با بی‌خانمانی روبه‌رو می‌شدند. همچنین، آژانس یادآور شد که حق برخورداری از مسکن مناسب در حقوق بین‌الملل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و شامل همه می‌شود، از جمله مهاجران، پناهجویان و پناهندگان.

یک نهاد اتحادیه اروپا در گزارشی که پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد افزایش هزینه‌های زندگی حقوق اروپایی‌ها را تضعیف کرده و گرانی مسکن بسیاری را بی‌خانمان می‌کند.

بر اساس گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) مستقر در وین، افزایش هزینه مسکن، حق برخورداری از مسکن مناسب را برای بسیاری از اروپایی‌ها بیش از پیش دست‌نیافتنی کرده است. این آژانس در گزارش سالانه خود می‌گوید در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ قیمت مسکن در مجموع در اتحادیه اروپا ۵۳ درصد افزایش یافته، در حالی که اجاره‌بها در همین دوره نزدیک به ۱۷ درصد بالا رفته است؛ آماری که بر پایه داده‌های یورواستات، نهاد آماری اتحادیه اروپا، تدوین شده است





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