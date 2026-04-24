تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون ایران در حال تشدید است. اسرائیل برای جنگ با ایران آماده می‌شود و آمریکا بر محاصره دریایی این کشور تاکید دارد. روابط ایران و امارات نیز به شدت رو به وخامت گذاشته است.

تنش ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون ایران در حال افزایش است. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل ، آمادگی ارتش کشورش را برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی اعلام کرده و رسانه‌های اسرائیل ی گزارش می‌دهند که دولت نتانیاهو منتظر مجوز دولت ترامپ برای هدف قرار دادن مجتبی خامنه‌ای است.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، بر محاصره دریایی ایران تا رسیدن به توافقی پایدار تاکید کرده و ادعا می‌کند ارتش آمریکا قادر است در یک روز نیروهای دریایی، هوایی و پدافندی ایران را نابود کند. این اظهارات و آمادگی‌های نظامی، نگرانی‌ها را در مورد احتمال تشدید درگیری‌ها در منطقه افزایش می‌دهد. در عرصه دیپلماتیک، روابط جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی به سرعت رو به وخامت گذاشته است.

این روند با حملات هوایی ایران به اهدافی در امارات در جریان جنگ تحت رهبری آمریکا آغاز شد و اکنون به بحرانی تبدیل شده که یکی از مهم‌ترین کانال‌های تجاری و مالی تهران را تهدید می‌کند. ایران در این حملات، ساختمان‌های غیرنظامی، تاسیسات نفتی و زیرساخت‌های حساس از جمله یک مرکز داده مرتبط با شرکت اوراکل را هدف قرار داده است.

در واکنش، امارات سفیر خود را از تهران فراخواند و نهادهای امنیتی این کشور نیز اعلام کرده‌اند که اعضای یک «گروه تروریستی مرتبط با ساختار حاکم در ایران» را در شارجه بازداشت کرده‌اند. این افراد متهم به برنامه‌ریزی برای انجام حملات، تضعیف امنیت ملی و تسهیل انتقال‌های مالی غیرقانونی هستند.

تهران نیز به‌طور رسمی از چند کشور منطقه از جمله امارات خواسته است به‌دلیل اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌هایشان از سوی آمریکا و اسرائیل برای حمله به مواضعی در ایران، غرامت پرداخت کنند. احمدرضا رادان، فرمانده‌کل انتظامی جمهوری اسلامی، تایید کرده است که نیروهای انتظامی در طول حملات آمریکا و اسرائیل مجبور به ماندن در خودروهای خود شده‌اند و بسیاری از مراکز انتظامی سرکوبگر منهدم شده‌اند. همزمان، تلاش‌هایی برای میانجی‌گری و از سرگیری مذاکرات نیز در جریان است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، عاصم منیر، رئیس ستاد کل ارتش این کشور و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفت‌وگو کرده است. رایزنی‌های مقام‌های دولت پاکستان با آمریکا و جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات همچنان ادامه دارد، اما برگزاری دور دوم این گفت‌وگوها با ابهام مواجه شده است. در حوزه اقتصادی، نفتکش هلگا برای بارگیری دو میلیون بشکه نفت خام به پایانه بصره رسیده است.

در داخل ایران نیز گزارش‌هایی از مشکلات اقتصادی و مالی منتشر شده است. یک شهروند در استان مازندران به ایران‌اینترنشنال خبر داده است که کارمندان دولت فقط پایه حقوق را دریافت کرده‌اند و رفاهیات و مزایا از حقوق آن‌ها حذف شده است. همچنین، باشگاه پرسپولیس حکم برکناری افشین پیروانی از مدیریت تیم فوتبال این باشگاه را آماده کرده و احتمال دارد پس از جام جهانی ۲۰۲۶ جانشین او معرفی شود.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که باشگاه پرسپولیس اعلام کرده بود سفر پیروانی به آمریکا بدون تایید ارکان مدیریتی این باشگاه بوده و همکاری با او تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است. در نهایت، شرکت کشتیرانی آلمانی هاپاگ‌لوید اعلام کرده است که یکی از کشتی‌های این شرکت از تنگه هرمز عبور کرده است، اما چهار کشتی دیگر همچنان در خلیج فارس باقی مانده‌اند





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران اسرائیل آمریکا امارات تنش جنگ محاصره دریایی برجام مذاکرات خاورمیانه

United States Latest News, United States Headlines