دولت ایالات متحده فشارهای خود بر دانشگاه هاروارد را افزایش داده و محدودیتهای جدیدی بر دسترسی این دانشگاه به منابع مالی فدرال برای کمکهزینههای دانشجویی وضع کرده است. این محدودیتها از جمعه ۲۸ شهریور، با استناد به نگرانیها درباره «وضعیت مالی» قدیمیترین و ثروتمندترین دانشگاه ایالات متحده اعمال شده است. وزارت آموزش ایالات متحده اعلام کرده که هاروارد را تحت وضعیت « نظارت نقدی تشدید شده» قرار داده است.
این بدان معناست که هاروارد باید ابتدا از منابع مالی خود برای پرداخت کمکهزینههای دانشجویی استفاده کند و سپس منابع فدرال را دریافت کند. این اقدام در راستای افزایش فشار دولت بر دانشگاهها صورت میگیرد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در ماههای اخیر فشار بر دانشگاهها را افزایش داده و تهدید کرده بود به دلیل مسائلی مانند اعتراضات حامیان فلسطین به حمله اسرائیل به غزه، سیاستهای مرتبط با افراد ترنس، طرحهای اقلیمی و برنامههای مرتبط با تنوع، برابری و شمول، بودجه فدرال آنها را قطع خواهد کرد. پیش از این، والاستریت ژورنال گزارش داده بود که دولت ترامپ قصد دارد با سختگیری در صدور ویزا، از ادامه تحصیل مقامات و دانشجویان چینی وابسته به حزب کمونیست در آمریکا جلوگیری کند، اقدامی که دانشگاه هاروارد را نیز شامل میشود. وزارت آموزش ایالات متحده از هاروارد خواسته است تا برای تضمین تعهدات مالی خود، یک «نامه اعتباری» به ارزش ۳۶ میلیون دلار ارائه دهد. این وزارتخانه هشدار داده است که در صورت عدم همکاری هاروارد برای ارائه اسناد، این دانشگاه در خطر از دست دادن کامل دسترسی به منابع کمکهزینههای دانشجویی فدرال قرار دارد. دفتر حقوق مدنی نیز در حال بررسی این موضوع است که آیا هاروارد همچنان در فرایند پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی به «نژاد» توجه میکند یا خیر، برنامهای که به منظور افزایش پذیرش اقلیتهای نژادی در نظر گرفته شده بود، اما دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۳ آن را غیرقانونی اعلام کرد. در این میان، دانشگاهها در حال تطبیق خود با شرایط جدید هستند. دانشگاه یوسیالای (UCLA) نیز مقررات تازهای درباره اعتراضات اعلام کرده که نسخه نهایی سیاستهای موقت اعمالشده از سپتامبر ۲۰۲۴ است. این دانشگاه سال گذشته شاهد تظاهرات گسترده و حمله خشونتآمیز گروهی طرفدار اسرائیل به یک کمپ اعتراضی حامی فلسطین بود. هاروارد، با وجود صندوق سرمایهگذاری ۵۳ میلیارد دلاری، نشانهای از بحران مالی قریبالوقوع بروز نداده است، اما پس از آغاز فشارهای دولت، هزینههای خود را کاهش داده است. دولت آمریکا، به ویژه، دانشگاهها را به تساهل در برابر یهودستیزی در جریان اعتراضات سال گذشته متهم کرده است. هاروارد برای مقابله با برخی تصمیمات دولت شکایت کرده و یک قاضی نیز حکم داده است که دولت به طور غیرقانونی بیش از دو میلیارد دلار از کمکهزینههای پژوهشی اعطا شده به هاروارد را متوقف کرده است. این اقدامات نشاندهنده یک چالش بزرگ برای دانشگاههای آمریکایی است که هم باید به مسائل مالی خود رسیدگی کنند و هم با فشارهای سیاسی و اجتماعی مواجه هستند. این وضعیت پیچیده، دانشگاهها را مجبور میکند تا در سیاستهای خود بازنگری کنند و تعادل مناسبی بین تعهد به ارزشهای آموزشی، حمایت از آزادی بیان و پاسخگویی به مطالبات دولت و جامعه ایجاد کنند
