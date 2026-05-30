تحلیل اورشلیم‌پست از تلاش عراق برای خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به ایران و تردیدها درباره جدیت کتائب حزب‌الله در این زمینه.

گزارش‌ها حاکی از آن است که فشار بر گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق برای تحویل سلاح‌های خود به دولت یا حداقل قرار دادن آن‌ها تحت کنترل دولت، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که کتائب حزب‌الله، یکی از مهم‌ترین این گروه‌ها، اخیراً اعلام کرده است که از تلاش‌ها برای خلع سلاح گروه‌های مسلح استقبال می‌کند. با این حال، تحلیلگران نسبت به صحت این ادعاها تردید دارند و آن را نوعی تاکتیک برای خرید زمان و حفظ توان نظامی خود می‌دانند.

کتائب حزب‌الله که از سوی آمریکا و اسرائیل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر حملات متعددی را علیه نیروهای آمریکایی و اسرائیلی انجام داده است. این گروه همچنین مسئول ربایش دو شهروند آمریکایی و قتل سه نظامی آمریکایی در اردن بوده است. با وجود اظهارات اخیر این گروه مبنی بر تمایل به تحویل سلاح‌ها، به نظر می‌رسد که این اقدام بیشتر نمایشی باشد.

به عنوان مثال، این گروه پیشنهاد کرده است که سلاح‌های تخصصی خود مانند پهپادها و موشک‌های کروز را به حشد الشعبی تحویل دهد، اما حشد الشعبی خود یک نیروی شبه‌نظامی است که کتائب حزب‌الله در آن نفوذ قابل توجهی دارد. نخست‌وزیر عراق اعلام کرده است که گفتگوهای غیرمستقیم با چند گروه مسلح تحت حمایت ایران در جریان است. انتظار می‌رود که پس از تعطیلات عید قربان، توافقاتی در این زمینه حاصل شود.

با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این فرآیند تنها منجر به تغییر شکل کنترل سلاح‌ها خواهد شد، نه خلع سلاح واقعی. به عبارت دیگر، گروه‌ها ممکن است سلاح‌های خود را به صورت نمادین تحویل دهند، اما در عمل همچنان کنترل خود را بر آن‌ها حفظ کنند. این موضوع نه تنها به ثبات عراق کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های آینده شود.

در همین حال، تحلیل‌های دیگر نشان می‌دهد که ثبات واقعی در خلیج فارس نیازمند از بین بردن توانایی ایران برای تهدید تجارت جهانی و بازارهای انرژی است. به نوشته یک پژوهشگر شورای آتلانتیک، نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق در شرایط کنونی، نمونه‌ای از ربودن شکست از آغوش پیروزی است. او هشدار می‌دهد که بدون تعیین اهداف روشن و فشار جدی بر ایران، هرگونه توافقی فقط یک وقفه کوتاه قبل از یک رویارویی بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.

این تحلیل همچنین بر اهمیت حفظ اعتبار قدرت جهانی آمریکا در منطقه تأکید دارد. به طور خلاصه، وضعیت فعلی عراق و خلیج فارس نشان‌دهنده یک بازی پیچیده سیاسی و نظامی است. از یک سو، گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران در عراق برای حفظ قدرت خود تلاش می‌کنند و از سوی دیگر، آمریکا و متحدانش به دنبال کاهش نفوذ ایران هستند.

در این میان، دولت عراق در تلاش است تا با مذاکره، سلاح‌ها را تحت کنترل خود درآورد، اما موفقیت این تلاش‌ها نامشخص است. آنچه مسلم است، ثبات منطقه بدون حل ریشه‌ای مسئله گروه‌های مسلح غیردولتی و تهدیدات هسته‌ای ایران امکان‌پذیر نخواهد بود





