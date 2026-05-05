شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال خواستار پاسخ قاطعانه به ایران در پی حمله به امارات شده و هشدارها درباره تاثیرات اقتصادی جنگ در خاورمیانه افزایش یافته است.

شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت ژورنال در یادداشتی با اشاره به حمله اخیر جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی ، نقض آتش‌بس توسط تهران را محکوم کرده و خواستار پاسخ قاطعانه دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، شده است.

این شورا معتقد است ترامپ باید با استفاده از زور، تنگه هرمز را بازگشایی کند. وال‌استریت ژورنال تاکید کرده که آتش‌بس در خلیج فارس شکسته شده و مسئولیت آن بر عهده حکومت ایران است. در حال حاضر، ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا در مذاکرات به خواسته‌های تهران تن دهد یا با استفاده از نیروی نظامی آمریکا، امنیت عبور کشتی‌ها را تامین کند.

طرح «پروژه آزادی» که ترامپ یکشنبه گذشته اعلام کرد، با هدف هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز مطرح شده است. این طرح به عنوان یک ماموریت بشردوستانه برای کمک به کشتی‌ها و خدمه‌های گرفتار شده در خلیج فارس معرفی شده، اما در عین حال، اقدامی تاکتیکی برای شکستن محاصره اعمال شده توسط ایران و از سرگیری جریان انرژی نیز محسوب می‌شود. واکنش‌های بین‌المللی به این حملات نیز گسترده بوده است.

وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، حملات ایران به امارات را محکوم کرده و نقض آتش‌بس از سوی ایران را غیرقابل قبول دانسته است. او بر ضرورت کاهش فوری تنش‌ها و پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آتش‌بس تاکید کرده و خواستار احترام به حقوق بین‌الملل و حمایت از غیرنظامیان شده است.

پیترز همچنین از ایران خواسته است که دستیابی به یک توافق سیاسی برای پایان دادن به بحران را در اولویت قرار دهد و اذعان داشته که این درگیری با استفاده از پهپادها و موشک‌ها قابل حل نیست. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، نیز حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات را به‌شدت محکوم کرده و حمایت خود را از امارات متحده عربی اعلام کرده است. او همچنین از تلاش‌های دفاعی امارات برای حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی قدردانی کرده است.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، با هشدار درباره افزایش تورم، اعلام کرده که ادامه جنگ در خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ و رسیدن قیمت نفت به ۱۲۵ دلار در هر بشکه، می‌تواند اقتصاد جهانی را با وضعیت وخیمی مواجه کند. او پیش‌بینی کرده که ادامه جنگ، سناریوی بدبینانه صندوق بین‌المللی پول را عملاً محقق خواهد کرد. تحلیل‌های منتشر شده نیز نشان‌دهنده افزایش اختلافات میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل درباره آینده خاورمیانه است.

نشریه فارین‌افرز در تحلیلی به این اختلافات پرداخته و نوشته است که این اختلافات تا حدی پیش رفته که می‌توان از پایان تلاش‌ها برای حفظ و گسترش پیمان‌های ابراهیم سخن گفت. این نشریه با اشاره به حمله مستقیم ایران به اسرائیل در بهار ۲۰۲۴، پرسیده است که اگر تهران به کشورهای خلیج فارس حمله کند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

فارین‌افرز گزارش داده که ایران در پاسخ به حمله اسرائیل، فرودگاه‌ها، بندرها، تاسیسات نفتی و واحدهای آب‌شیرین‌کن کشورهای خلیج فارس را هدف قرار داده و عملاً تنگه هرمز را بسته است. این اقدامات، اعتبار منطقه را به عنوان یک پناهگاه امن برای کسب‌وکار جهانی خدشه‌دار کرده است. کشورهای خلیج فارس نیز در حال بازنگری راهبردهای امنیتی خود هستند و به نظر می‌رسد که رویکرد بی‌طرفی خود را در درگیری‌های مرتبط با ایران کنار گذاشته‌اند.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز حملات ایران به امارات را محکوم کرده و از ایران خواسته است که برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، وارد مسیر دیپلماسی شود. در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، هشدار داده که چاه‌های نفتی ایران به‌زودی «منفجر» خواهند شد، زیرا ایران در آستانه اتمام ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خود قرار دارد





